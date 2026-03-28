Kimi Antonelli zet tijdens de derde vrije training voor de GP van Japan de toon in Suzuka. De jonge Italiaan sluit de sessie als snelste af, voor George Russell en Charles Leclerc. Terwijl Mercedes de spieren laat rollen, loopt het nog totaal niet lekker voor Max Verstappen.

Onder een stralende Japanse zon wordt op het legendarische circuit van Suzuka de laatste generale repetitie afgewerkt voor de Grand Prix van Japan. De sessie biedt genoeg stof tot nadenken voor de kwalificatie die later vandaag op het programma staat.

Het zijn de Ferrari’s die als eerste met de zachte band bovenaan de tijdenlijst prijken, maar dat duurt niet lang. Mercedes toont al snel zijn ware gezicht en trekt zich los van de tijd die Charles Leclerc heeft neergezet. Uiteindelijk is het Kimi Antonelli die als snelste uit de bus komt, met George Russell op de tweede stek en Leclerc op drie. Een hoopvolle ochtend voor de Zilverpijlen.

De grote zorgen komen echter uit de garage van Red Bull. Max Verstappen worstelt net als vrijdag met een nijpend gebrek aan downforce en heeft problemen met het terugschakelen. De wereldkampioen weet zelf ook dat een snelle oplossing een illusie is. “Het zal niet makkelijk worden om dergelijke problemen binnen één dag op te lossen”, zei hij al na de tweede vrije training. Zijn optreden vandaag bevestigt dat beeld.

Ook Lando Norris staat lange tijd in de garage. Wanneer de McLaren-coureur eindelijk na ruim een half uur naar buiten rolt, is er kostbare tijd verloren gegaan. Pijnlijk, zeker omdat teamgenoot Oscar Piastri gisteren in VT2 de snelste tijd noteerde.

Tussendoor houdt Oliver Bearman de harten even stil. De Haas-rijder verliest de controle over zijn bolide, maar weet de muur te vermijden. “Mooie redding!”, reageert Russell via de boordradio. En dan is er nog het verhaal van Audi: Nico Hülkenberg rijdt naar de zevende tijd en houdt Verstappen achter zich, met Gabriel Bortoleto direct daarachter. Of de formatie uit Zwitserland dit door kan trekken naar de kwalificatie is nog de vraag, maar de stemming zit daar in ieder geval goed in.

De kwalificatie gaat vandaag om 07.00 uur Nederlandse tijd van start.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.