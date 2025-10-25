Lando Norris zet in de laatste generale repetitie voor de Mexicaanse Grand Prix de snelste tijd neer. De Brit is met afstand de snelste tijd coureur tijdens de derde vrije training en laat Lewis Hamilton en George Russell achter zich. Max Verstappen heeft een gebrek aan grip en komt daardoor niet verder dan de zesde plek.

Hoewel Max Verstappen gisteren de snelste tijd noteerde tijdens de tweede vrije training, keek hij met gemengde gevoelens terug op de sessie. Met name de long runs baarden hem zorgen vanwege het gebrek aan grip op de mediumband en een volle tank. Red Bull-adviseur Helmut deelde deze mening: “We moeten iets vinden, anders wordt het tegen Norris heel lastig, en zelfs tegen Ferrari en Mercedes.”

Maar ook de titelrivalen bij McLaren worstelden vrijdag op het Mexicaanse asfalt en dat lag volgens Lando Norris aan problemen met de balans van de MCL39. Dat euvel lijkt vandaag verholpen te zijn nadat de Brit halverwege de sessie bovenaan staat met de snelste tijd. Al zijn de verschillen op dat moment uiterst klein te noemen, want Carlos Sainz, George Russell én Verstappen volgen binnen slechts drie honderdsten van een seconde.

Gebrek aan grip

In de slotfase van deze training maken de coureurs zich op voor de kwalificatiesimulatie. Lewis Hamilton zet een dijk van een tijd neer en lijkt te gaan verrassen op de Mexicaanse omloop, maar wordt uiteindelijk afgetroefd door Norris. De nummer twee in het kampioenschap sluit de sessie dan ook als snelste af, gevolgd door Hamilton en Russell. Max Verstappen komt niet verder dan P6 en klaagt over een gebrek aan grip. Werk aan de winkel dus voor Red Bull.

De kwalificatie staat vanavond om 23.00 uur op het programma (Nederlandse tijd).

Uitslagen

