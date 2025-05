Ter voorbereiding op de belangrijkste kwalificatie van het jaar tankt Charles Leclerc extra zelfvertrouwen. De Monegask sluit ook de derde en laatste trainingssessie op het wulpse asfaltlint in Monte-Carlo als snelste af. Net voor Max Verstappen, op een langzamere band, en Lando Norris.

Niet iedereen is even gretig zoveel mogelijk laatste (snelle) rondjes te rijden voor de belangrijkste en mooiste kwalificatiesessie van het jaar. Vraag een willekeurige Formule 1-coureur waarvan hij het meest opgewonden raakt, dan zal het antwoord de kwalificatie in Le Principauté zijn. Met weinig benzine aan boord, linke bochten en de vangrails overal dichtbij is het beheersen van de ruim drie kilometer stratenomloop in het belastingparadijs een helse maar ook extreme uitdaging.

In het derde en laatste trainingsuur worden door alle teams de puntjes op de i gezet. Want ondanks de twee verplichte pitstops die vanaf deze editie zijn ingevoerd, is positie bij de GP Monaco meer dan het halve werk. Pole position staat er bijna gelijk aan een overwinning een etmaal later. Wanneer na een kwartier de grote favorieten ook in hun auto’s zijn gestapt, worden de verhoudingen iets beter duidelijk. Toch komen Lewis Hamilton en Charles Leclerc op de zachtste band, die vorige week in Imola ook al voor de nodige hoofdbrekens zorgde, aanvankelijk niet aan de tijd die Nico Hülkenberg op de minder snelle mediumband heeft gezet.

Leclerc is de eerste die onder de tijd van de Duitser doorgaat, op de zachte band. Lando Norris ook. Max Verstappen, op mediums, topt na een half uur de ranglijst voor teamgenoot Yuki Tsunoda. Het is en blijft echter stuivertje wisselen: de grip wordt steeds beter, de rondetijden gaan omlaag. Uiteindelijk is het opnieuw Leclerc die de pre-kwalificatiesessie als beste afrondt. Net als in VT1 en VT2 zet hij de toon, ook op de zachtste band die bij de oplopende baantemperaturen niet erg lekker lijkt te gedijen. Een paar minuten voor het einde komt er een vroegtijdig aan de sessie door een crash van Hamilton.

