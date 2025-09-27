Max Verstappen heeft zijn vuurdoop op de roemruchte Nordschleife, samen met collega-bestuurder Chris Lulham, afgesloten met een overwinning. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 die voor een enorme toestroom aan fans zorgde, legde in de eerste twee van vier uren achter het stuur de basis voor de dagprijs in de Nürburgring Langstrecken Serie (NLS).

Twee weken nadat hij er zijn licentie had behaald, keerde Max Verstappen alweer terug op de befaamde ‘groene Hel’, zoals de bijnaam van de Nordschleife luidt. Ditmaal in een Ferrari 296 GT3 van team Emil Frey Racing, waar hij de auto deelde met Chris Lulham (22). De Nederlander besliste de race eigenlijk al bij de start, waar hij de Noor Christian Krognes (Aston Martin) verschalkte en ronde voor ronde de marge met hem en de Duitse veteraan Frank Stippler (Ford Mustang) uitbouwde. Verstappen bouwde een marge van een minuut op, die in het vervolg met zijn jonge Britse collega achter het stuur niet meer in gevaar kwam. Op de streep had het duo een voorsprong van bijna een halve minuut over.

Voor Verstappen, een groot liefhebber van GT-auto’s is de 4 uursrace van dit weekend een opstapje naar meer. Volgend jaar is hij van plan aan de 24 uursrace op de Nürburgring te gaan meedoen.