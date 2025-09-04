Max Verstappen heeft dit seizoen niet alleen oog voor zijn eigen prestaties, maar ook voor de nieuwe generatie coureurs die hun eerste stappen in de Formule 1 zetten. De regerend vervult voor hen een belangrijke mentorrol, maar geeft toe zelf ook wat van de debutanten op te steken.

“Het zijn gewoon aardige jongens en ik kan goed met ze opschieten,” vertelt Verstappen tijdens de mediasessie in Monza. “Ze zijn gewoon zichzelf. En als je goed met ze kunt opschieten, waarom niet? Ik ben hier niet om iets te verbergen.”

De Nederlander benadrukt dat de band met de rookies meer inhoudt dan alleen een paar adviezen op de paddock. De jonge coureurs trainen regelmatig met hem mee en bespreken samen hun toekomstplannen. “We zijn gewoon heel open naar elkaar. Ik draai natuurlijk al wat langer mee in de F1, dus het is altijd goed om met elkaar te praten. Daarnaast kan ik zelf ook wat leren van de nieuwe generatie. Dus we stimuleren elkaar juist mooi.”

