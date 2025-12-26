Oscar Piastri stond afgelopen seizoen lange tijd te boek als de onverstoorbare factor binnen McLaren. Volgens Martin Brundle is dat beeld in de loop van het jaar echter achterhaald door de realiteit. De Britse analist stelt dat Piastri in de titelstrijd met Lando Norris liet zien dat ook hij gevoelig is voor druk en momentum. “Hij is absoluut niet van steen.”

Na de Dutch Grand Prix in Zandvoort leek Piastri hard op weg naar de wereldtitel. Met een voorsprong van 34 punten had hij de beste uitgangspositie, maar vanaf dat moment volgde een mindere fase. De Australiër eindigde zes races op rij naast het podium, met als dieptepunt het GP-weekend in Bakoe, waar hij crashte in de kwalificatie en de race niet uitreed.

Brundle ziet juist in die periode een belangrijk omslagpunt. “Hij had die magere periode waarin hij vanaf Bakoe niet veel meer scoorde,” aldus de voormalig F1-coureur bij Sky Sports F1. “Je kunt dan niet anders dan denken aan die kleine kantelmomenten – die natte bocht eerder in Melbourne waar hij pech had en het gras opgleed of de strenge straffen in Silverstone en Brazilië die net zo goed vijf seconden of helemaal niets hadden kunnen zijn.”

‘Hij verloor zijn hoofd even’

Volgens Brundle werd in die fase duidelijk dat het beeld van Piastri als volledig koele, foutloze coureur niet helemaal klopt. “Ik denk dat we hem misschien een beetje verkeerd hebben ingeschat,” stelt hij. “Hij verdween zes races lang uit beeld, gooide hem in Bakoe in de muur en verloor zijn hoofd even.” Daarbij benadrukt Brundle dat Piastri niet zo onaangedaan is als vaak wordt gedacht. “Hij is absoluut niet van steen, ik denk dat hij de druk ook enorm voelt.”

Brundle plaatst de terugval van Piastri nadrukkelijk in perspectief. “Stel je eens voor hoeveel Lando Norris zich heeft verbeterd in de afgelopen drieënhalf seizoenen,” zegt hij. Daarmee wijst hij op het verschil in ervaring tussen beide McLaren-coureurs. Voor Brundle staat één conclusie vast: “Oscar is een toekomstig wereldkampioen. Daar twijfel ik geen moment aan.”

