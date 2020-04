Weblog: Waar coureurs positief opvallen, slaan de bonzen een slecht figuur

De dagen kruipen voorbij. Het staat natuurlijk bij lange na niet in de schaduw van veel belangrijker werk in bijvoorbeeld de zorg, politie of overheid maar als redacteur van een Formule 1 Magazine zijn het ook lange, eenzame dagen. Maar er zijn lichtpuntjes.

De coronacrisis wordt al het begin van een nieuw tijdperk genoemd. Het dagelijks leven zal dusdanig veranderen door het rondwarende virus, sociale gewoontes en gebruiken uit het pre-corona-tijdperk keren niet meer terug. We gaan het leven opnieuw uitvinden, als ik experts moet geloven. Minder vliegen, minder sociaal contact, minder autobewegingen, meer thuiswerken etc. Al hoeft dat laatste niet per se wat mij betreft. Voor nu is het ondanks de lente nog grauw en grijs.

Er zijn ook lichtpuntjes, die probeer ik dan maar uit ons aller Formule 1 te halen. De crisis laat namelijk ook een ander licht schijnen op de sport. Het gebaar van teams om onder de noemer Project Pitlane beademingsapparatuur te maken, vond ik groots. Hoewel één van de drie ontwikkelde apparaten werd afgekeurd, gaan alle in Engeland gestationeerde teams door met het ontwikkelen van dergelijke apparatuur. Ook al gaat het gepaard met hier en daar wat borstklopperij, ze hoeven dit niet te doen maar ze stellen zich wel dienstbaar op in een tijd van crisis. Minpuntje: achter de coulissen is het wel gewoon business as usual en woedt er alweer een loopgravenoorlog over budgetcaps en geheime schikkingen. Daar is de solidariteit zoals gewoonlijk ver te zoeken.

Racen voor geld

Of neem het groepje coureurs dat onder leiding van Charles Leclerc het initiatief Race for the World is gestart. Het nodigt bekendheden uit de auto- en motorsport uit (en de inmiddels onvermijdelijke keeper van Real Madrid Thibaut Courtois) om mee te doen aan races op het officiële spel van de Formule 1. Tijdens de race worden kijkers uitgenodigd een kleine bijdrage te storten, de eerste score was een niet onverdienstelijke 49.000 dollar.

Het clubje trapt lol, speelt een spelletje, vermaakt de kijkers via Twitch-kanalen en haalt er nog geld mee op ook. Het racen zelf wordt tenminste niet zo serieus genomen als bij de officiële Virtual Grand Prix maar dat is weer een andere discussie. Observatie: opvallend dat Leclerc en de zijnen meer coureurs weet te overtuigen dan de F1 zelf. En nóg een observatie: ik zat met een half oog de V8 Supercar E-race te kijken en volgens mij deed daar bijna het gehele veld mee, zo kan het ook. Allemaal in overall, sponsorbord op de achtergrond. Observatie 3: voor F1 2020 zal het niet meer lukken misschien maar kan er niet gewoon een realistische simgame ontwikkeld worden waar publiek én de F1-coureurs ook blij van worden?

Grappig trouwens hoe fanatiek Charles Leclerc opeens is. Tot voor kort liet hij zich eigenlijk weinig zien in het simracen. Althans, voor het grote publiek dan want aangezien hij al meerdere keren online races heeft gewonnen, geloof ik niet dat hij ‘pas begonnen’ is. Hij versloeg onder meer sim/game-uithangbord Lando Norris die overigens eerder deze maand op zijn beurt kaal (nou ja, kort haar kreeg) ging voor het goede doel. Allemaal initiatieven die niet hoeven, maar wel gedaan worden. Het zou het gevolg kunnen zijn van de vele uren binnen, maar ik word daar wel blij van.

Jacht naar races

Waar mensen positief opvallen, vallen er ook mensen negatief op. Misschien zijn Chase Carey, Jean Todt en Ross Brawn katten in het nauw, daar zullen we niet zo snel achter komen. Het is een miljoenenbusiness en men probeert natuurlijk te redden wat er te redden valt. Net zoals iedere ondernemer, klein of groot, dat nu hoopt te doen.

Maar een strategie om de eerste races in Europa in juli zonder publiek af te werken waarbij het teampersoneel (onder auspiciën van de F1?) te laten invliegen, waarbij iedereen getest en gemonitord wordt: het kwam op mij wat wereldvreemd over. Iedereen heeft deze dagen wel een verhaal uit eerste of tweede hand over hoe ongelooflijk besmettelijk dit virus is. Landen blijven nog mogelijk maanden op slot wat betreft grote bijeenkomsten, maar de Formule 1 zal zijn eigen plan wel even trekken en alles zelf regelen?

Ik wil het ook weer heel graag hebben over bandenkeuzes in Q2 of mooie stukken over radioverkeer maken, begrijp me niet verkeerd. Maar wat als er hernieuwde haarden ontstaan, durft men dat risico te nemen? Na de shitshow in Melbourne is dat het wel laatste waar de F1 bij gebaat is.

Uiteraard, nationale overheden kunnen ook gewoon het licht op rood zetten, zij hebben (lijkt me) de laatste stem in deze. Maar de statements vanuit de F1 dat veiligheid en gezondheid boven alles gaan aan de ene kant, en de haast waarmee er een kalender geforceerd wordt aan de andere: het strookt niet. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het bizarre 3 races-1 weekend vrij-ritme gehad. Eerst die kalender maar eens zien.

P.s. @JeanTodt Het is je laatste jaar als FIA-baas, je gaf al aan dat je ook liever die geheime Ferrari-schikking bekend zou willen maken. Doe het gewoon: redactie@formule1.nl.