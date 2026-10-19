Voormalig Formule 2-kampioen Leonardo Fornaroli maakt in 2027 zijn opwachting in het Hypercar-programma van McLaren in het WEC. Dat maakte de Britse renstal maandag bekend. De Italiaan, die in de opstapklassen een indrukwekkende staat van dienst heeft opgebouwd, geniet al langer de steun van McLaren, maar slaagde er vooralsnog niet in om door te stoten naar de koningsklasse. Naast zijn WEC-verplichtingen blijft hij wel actief als test- en reservecoureur voor het F1-team.

Fornaroli heeft dit jaar al meerdere vrije trainingen voor McLaren afgewerkt. Daarnaast kwam hij voor Haas in actie tijdens een speciale TPC-test. Hij maakte kans op een racezitje bij de Amerikaanse renstal, maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Ferrari-junior Rafael Câmara. Een andere mogelijkheid in de Formule 1 bleef uit. In 2027 combineert hij zijn rol als reservecoureur daarom met het Hypercar-programma van McLaren, waarin hij samen met Alex Lynn, Mikkel Jensen en Laurens Vanthoor aan de start zal verschijnen.

Triple Crown-ambities

“Toetreden tot het McLaren Hypercar-team is een ontzettend spannende volgende stap in mijn carrière”, liet Fornaroli weten middels een officieel persbericht. “Ik ben dankbaar dat mijn rol als reservecoureur deze geweldige kans heeft opgeleverd. Ik ben erg blij dat ik die rol volgend jaar kan voortzetten en tegelijkertijd deze nieuwe uitdaging aanga. Het is een enorme eer om McLaren in het WEC en tijdens de 24 uur van Le Mans te vertegenwoordigen. Ik ben vastbesloten om alles te geven nu we samen aan dit nieuwe avontuur beginnen.”

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Fornaroli komt dit jaar nog in actie tijdens de eerste vrije trainingen in Mexico-Stad en São Paulo, waarna hij zich ook kan richten op zijn voorbereidingen voor het WEC. Met deelname aan de IndyCar, de Formule 1 en het endurance-kampioenschap jaagt McLaren op de Triple Crown van de autosport. Daarmee doelt het team op overwinningen in de Grand Prix van Monaco, de Indianapolis 500 en de 24 uur van Le Mans. In theorie kan McLaren die drie prestigieuze races in één jaar winnen.

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