Vijf iconische F1-auto’s van McLaren gaan binnenkort onder de hamer. De bolides komen rechtstreeks uit de collectie van de papaja’s, die zelf afstand doen van deze pronkstukken. Alle vijf hebben ze een link met gevierde F1-kampioenen; het gaat om twee V12-monsters uit de tijd van Ayrton Senna, een chromen McLaren uit de periode van Lewis Hamilton en twee auto’s van de huidige titelhouder, Lando Norris.

De verkoop is in handen van het gerenommeerde Britse veilinghuis Tom Hartley Jnr, dat eerder ook de veiling van de privécollectie van Bernie Ecclestone verzorgde. Het aanbod bestaat uit vijf originele F1-auto’s die daadwerkelijk in de koningsklasse zijn ingezet. Ze zijn volledig rijklaar of kunnen weer in rijdbare staat worden gebracht. De geschatte waarde loopt uiteen van zes tot twaalf miljoen euro per auto.

Het gaat om twee McLaren MP4/6’s uit 1991, met chassisnummers 04 en 07. Gerhard Berger racete met beide auto’s, terwijl ook Ayrton Senna ze tijdens testsessies heeft bestuurd. De gelauwerde Braziliaan veroverde zijn derde en laatste wereldtitel in de MP4/6. Daarnaast biedt McLaren een MP4-27 uit 2012 aan. Het gaat om de auto van Jenson Button, al heeft ook Lewis Hamilton met dit specifieke chassis getest. De bolide is uitgerust met een van de laatste atmosferische Mercedes V8-motoren.

Link met Brad Pitt

Ook gaan twee modernere McLarens van Lando Norris onder de hamer. De eerste is een MCL35 uit 2021, waarmee de Brit podiumplaatsen behaalde in Imola, Monaco en Monza. De auto is bovendien voorzien van de populaire Gulf-kleurstelling die het team in Monaco gebruikte. Tot slot doet McLaren afstand van de MCL37 uit 2023. Volgens de verkoper is dit de modernste Formule 1-auto die ooit aan een particuliere eigenaar is aangeboden. Naast Norris zat ook een andere bijzondere ‘coureur’ ooit achter het stuur. Brad Pitt, hoofdrolspeler in F1: The Movie, testte met dit chassis voor een speciale promotievideo.

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“We hebben besloten om afstand te doen van deze iconische F1-auto’s, omdat we vinden dat we ze geen recht aandoen door ze simpelweg te laten staan”, reageerde McLaren-CEO Zak Brown. “Deze auto’s zijn gebouwd om in te rijden en mee te racen. We willen dat ze worden gebruikt en gewaardeerd. Wij geloven dat dit de beste manier is om onze geschiedenis en onze sportieve erfenis levend te houden.” Tom Hartley Jnr benadrukte dat de verkoop ‘een unieke kans’ biedt voor verzamelaars. “Je koopt de auto namelijk rechtstreeks bij de fabrikant, wat werkelijk ongekend is.”



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