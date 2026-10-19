Zak Brown heeft het huidige F1-seizoen van McLaren als ‘moeilijk’ bestempeld. Na twee opeenvolgende titels is de Britse renstal onder de nieuwe reglementen teruggevallen in het klassement. McLaren kijkt tegen een flinke achterstand aan op koploper Mercedes en ook Ferrari heeft beduidend meer punten gescoord in de voorbije Grands Prix. Ondertussen dreigt Red Bull de papaja’s van de derde plaats te stoten. Brown rekent volgend jaar echter op een ommekeer.

McLaren heeft dit seizoen tot dusver slechts twee races gewonnen, beide met Lando Norris achter het stuur. De Brit zegevierde in Hongarije en Zandvoort, rond de zomerstop. Mercedes heeft met acht overwinningen daarentegen de overhand en domineert de strijd om beide kampioenschappen. “Het is moeilijk”, gaf Brown toe tijdens de FIA-persconferentie in Singapore. “Maar er is veel vooruitgang geboekt en we hebben veel geleerd.”

‘Volgend jaar strijdt McLaren om de titel’

De problemen van McLaren zitten onder meer in de grip en de voertuigdynamiek van de MCL40. Ook op het gebied van topsnelheid komt de renstal tekort. Zodoende heeft het team uit Woking de aandacht langzaam verplaatst naar 2027 en het herzien van het chassis, bevestigde teambaas Andrea Stella eerder. Brown benadrukt dat het concurrentieniveau onder de nieuwe reglementen gewoon erg hoog ligt. “Alpine heeft al eens op pole position gestaan, en als je naar de tijdlijsten kijkt – of het nu gaat om Racing Bulls of Alpine – dan zit iedereen dicht bij elkaar. De marges worden dus steeds kleiner.”

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Met nog zes races op de kalender wil McLaren het seizoen zo sterk mogelijk afsluiten. Dat aantal kan mogelijk worden teruggebracht tot vijf als een race op Imola in de plaats komt van de Grands Prix van Qatar en Abu Dhabi. Brown ziet het resterende seizoen als een belangrijke voorbereiding op de nieuwe uitdaging in 2027. “Het is een zwaar jaar geweest, een leerzaam jaar”, merkte hij op. “Maar ik wil het seizoen op een hoogtepunt afsluiten, zodat we in 2027 kunnen meestrijden om het kampioenschap.”

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