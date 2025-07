Nog geen week na de verregende GP België staat alweer de volgende race op het programma: de GP Hongarije. Het weekend op de Hungaroring belooft een stuk warmer te worden dan de Grand Prix in de Ardennen, met temperaturen tegen de dertig graden Celsius en een aanzienlijk kleinere kans op regen. Bekijk hier het volledige weerbericht voor de GP van Hongarije!

Vorig jaar moesten de aanwezige fans in Hongarije zich ook al goed insmeren. De zon scheen krachtig op de baan vlakbij hoofdstad Boedapest. Oscar Piastri won voor de eerste keer een Grand Prix op de Hungaroring en hoopt uiteraard dit jaar voor zijn titelstrijd met teamgenoot Lando Norris op een herhaling van dit resultaat. Max Verstappen zal voor een ander verloop van de race wensen dan hoe de editie van een jaar geleden afliep. De Nederlander lag op koers voor een podiumplaats, maar kwam door een botsing met Lewis Hamilton niet hoger dan een vijfde plek.

Weerbericht GP Hongarije

In tegenstelling tot de Belgische GP is het raceweekend in Hongarije geen sprintweekend, en belooft het weekend over het algemeen zonnig te worden. Op de vrijdag, wanneer de eerste twee vrije trainingen op het programma staan, is het ‘voornamelijk zonnig’, al is er ‘s middags een kans van minder dan 20 procent dat er alsnog een buitje valt. Het wordt rond de 27 graden Celsius, dus fans kunnen zich maar beter goed insmeren.

Op de zaterdag start de dag ook zonnig, en neemt de kans op een buitje toe naar mate de kwalificatie dichterbij komt. In de middag is er 20 procent kans op regen, maar het wordt wederom rond de 27 graden tot 28 graden Celsius. Op de zondag, wanneer het hoofdnummer op het programma staat, is de kans op regenval aanzienlijk toegenomen, 40 procent, maar belooft het wederom warm te worden. Tijdens de race wordt er een temperatuur van weer 27 graden Celsius voorspeld.

