Tijdens het Formule 1-weekend in Monaco schijnt de zon volop en is er vooral vrijdag kans op een onweersbui. Zondag, wanneer de race voor de Grote Prijs van Monaco wordt verreden, is het volgens Weeronline waarschijnlijk droog en zonnig.

Zowel vrijdag als beide weekenddagen is het zonnig. Wel kunnen er in de bergen ten noorden van Monaco regen- en onweersbuien ontstaan. Vrijdag laat in de middag kan het stevig onweren in Monaco, waardoor er een grote kans is dat de tweede vrije training onder natte omstandigheden verloopt. Weeronline verwacht dat de kans op een bui in Monaco zaterdag heel klein is. “Daarmee zal de kwalificatie naar alle waarschijnlijkheid op een droog circuit plaatsvinden”, aldus het weerbureau.

Zondag is de kans op buien in de bergen ten noorden van Monaco veel kleiner. Het startschot voor de race wordt om 15.00 uur gegeven; ’s middags blijft het waarschijnlijk droog en schijnt de zon flink. De middagtemperatuur komt dit raceweekend uit op ongeveer 22 graden, bij een matige wind.

