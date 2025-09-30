Na het chaotische raceweekend in Bakoe, waar de coureurs verrast werden door plotselinge windstoten, krijgt de Formule 1 het opnieuw zwaar te verduren. Max Verstappen en consorten reizen deze week naar Singapore en het Marina Bay Street Circuit voor een slopende straatrace, met – zoals gebruikelijk – minstens zo slopende weersomstandigheden. Lees hier het weerbericht voor de GP van Singapore!

De Formule 1 werkt in deze fase van het seizoen twee straatraces af. Na het Baku City Circuit in Azerbeidzjan staat dit weekend in het teken van de GP van Singapore op het bijna vijf kilometer lange Marina Bay Street Circuit. De Aziatische miljoenenstad organiseert al sinds 2008 een nachtrace, wat steevast spektakel oplevert. Ook dit jaar belooft de Grand Prix vooral een uitputtingsslag te worden, mede door de tropische weersverwachtingen.

Weerbericht GP Singapore

Voorlopig lijkt het deze week stevig te gaan stormen in Singapore. Flinke onweersbuien trekken over de stad, waarbij ook veel regen wordt verwacht. Op vrijdag, wanneer de eerste vrije trainingen op de planning staan, komt het vooral overdag met bakken uit de hemel. De kans op neerslag bedraagt liefst 95%. Ook ’s avonds, wanneer de coureurs zich op het circuit begeven, kan er nog wat regen vallen. Het wordt hoe dan ook afzien, want door de hoge luchtvochtigheid is het tropisch benauwd in Singapore. Vrijdag ligt de gevoelstemperatuur rond de 38 graden Celsius.

Ook in het weekend blijft het weer een rol spelen. Op zaterdag is er opnieuw 95% kans op regen, al zou het tegen de avond, wanneer de cruciale kwalificatie wordt verreden, moeten opklaren. De gevoelstemperatuur ligt rond de 35 graden, terwijl de luchtvochtigheid toeneemt tot liefst 77%. Zweten geblazen! Op zondag neemt de kans op regen iets af en dus zal het tijdens de Grand Prix – die om 20.00 uur lokale tijd van start gaat – overwegend droog blijven. Met een gevoelstemperatuur tot 37 graden Celsius wordt het alleszins een zware beproeving.

