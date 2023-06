De bosbranden die afgelopen weken voor een enorme rookontwikkeling zorgden boven het Noord-Amerikaanse continent, lijken redelijk onder controle. Of de Grand Prix van Canada komende zondag doorgaat lijkt niet meer de vraag, wel is nog onduidelijk onder welke weersomstandigheden.

Het heeft er namellijk alle schijn van dat het komend weekend niet droog blijft in en rond Montreal. Vooral op vrijdag en zaterdag zal de blik meer dan eens op de hemel worden gericht.

Grand Prix van Canada: het complete tijdschema

Vrijdag 16 juni

Op de dag van de eerste vrije trainingen is het overwegend bewolkt. Het lagedrukgebied dat boven de provincie Quebec brengt buien met zich mee die soms zelfs zwaar zijn. De kans op neeslag neemt in de loop van de dag geleidelijk toe. De wind is licht en noordelijk, de temperatuur loopt op tot een graad of 22 in de tweede vrije training,

Zaterdag 17 juni

Ook de zaterdag begint bewolkt, maar in de loop van de dag klaart het iets en breken zonnige perioden aan. Er is een matige kans op buien die zich ontwikkelen in de heuvels rond het circuit en zich langzaam in de middag en avond uitbreiden naar Montreal. De temperatuur piekt in de kwalificatie op 23 graden.

Zondag 18 juni

Opnieuw een bewolkt begin van de dag en opnieuw trekt de lucht in de daaropvolgende uren wat open. in de ochtend is er een kans op een verdwaalde bui, maar in de middag neemt die kans af tot 20 procent. De temperatuur? 22 tot 23 graden.

