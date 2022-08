Na de overmacht van Max Verstappen op Spa-Francorchamps zijn alle ogen gericht op Zandvoort, waar komend weekend de 32ste Dutch Grand Prix wordt verreden. Vorig jaar vond de race onder stralende omstandigheden plaats, zal dat dit jaar weer het geval zijn?

Officieel begint donderdag de meteorologische herfst, maar het weer lijkt daar nog even niets van te willen weten.

Vrije trainingen

Vrijdag tijdens de eerste twee vrije trainingen is het heerlijk nazomerweer. De zon schijnt volop en de middagtemperatuur loopt op naar een graad of 26. Al met al perfecte omstandigheden dus.

Ook op zaterdag is de temperatuur met 22 graden aangenaam, maar de luchtvochtigheid stijgt flink waardoor het broeierig aanvoelt. Verder zien we op de dag van de kwalificatie was meer wolkenvelden en her en der over het land vallen enkele buien. De kans dat een bui Zandvoort aandoet ligt op ruim vijftig procent.

Zondag geeft eenzelfde weerbeeld als zaterdag met een temperatuur van 25 graden, wolkenvelden en zon. De kans op een regenbui ligt wel wat lager dan o zaterdag, namelijk rond de dertig procent.