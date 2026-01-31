In 1989 selecteert Sauber-Mercedes drie jonge coureurs voor haar juniorenteam in het World Sportscar Championship: Michael Schumacher, Heinz-Harald Frentzen en Karl Wendlinger. De een wordt zevenvoudig F1-wereldkampioen, de ander meervoudig Grand Prix-winnaar. De derde overleeft ternauwernood het inktzwarte jaar van de Formule 1, maar zijn droom knakt in de dop.

Nouvelle Chicane, Monaco. 12 mei 1994. Met 177 kilometer per uur klapt Karl Wendlinger zijwaarts tegen de vangrail. Zijn Sauber ligt verkreukeld op het asfalt. Minder dan twee weken eerder stierven Ayrton Senna en Roland Ratzenberger op Imola. Nu ligt Wendlinger roerloos in de cockpit. De F1-wereld houdt haar adem in: alsjeblieft niet nóg een…

De jonge Oostenrijker overleeft de klap, maar ligt negentien dagen in coma. Wonder boven wonder kruipt hij datzelfde jaar nog achter het stuur van de Sauber F1-bolide, maar hij heeft teveel last van de naweeën van de klap. Na nog een paar verwoede pogingen sluit zijn hoofdstuk in de koningsklasse van de autosport. “Toen mijn F1-carriere erop zat, moest ik dat gewoon accepteren. Ik heb nooit gedacht: ‘wat als?’ Want ik weet niet wat er gebeurd zou zijn als ik wel in de F1 had kunnen blijven.”

Hoewel hij destijds vaak de snellere coureur was van het Sauber-juniorenteam in de Group C, vindt hij het niet lastig dat zijn teamgenoten meer successen boekten in de Formule 1 dan hij. “Gelukkig keek ik nooit met jaloezie naar hun carrière. Ik was oprecht blij voor hun succes en keek daar graag naar. Ik had overigens niet verwacht dat Michael zo succesvol zou worden in de F1, maar zoiets kun je ook niet voorspellen. Al wist ik vanaf het begin in de Group C natuurlijk dat hij heel competitief en professioneel was. Hij dacht over alles na en was toen al bezig met zijn lichamelijke en geestelijke voorbereiding. Ik was toen al onder de indruk hoe hij zich steeds weer een stap verder kon ontwikkelen.”

