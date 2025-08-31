Nog geen dag na de zege van Nina Gademan van de eerste F1 Academy-race op Zandvoort, was het op zondagochtend de beurt aan Maya Weug. De Nederlandse coureur zorgt zo voor het tweede thuisfeestje voor de aanwezige fans. Alisha Palmowski en Doriane Pin maken het podium compleet.

Een ruime zeven seconden duurde het voordat Alisha Palmowski na winnares Maya Weug over de finishlijn kwam. Voorafgaand aan de hoofdrace van de Formule 1 stond op zondag nog de tweede race van het weekend voor F1 Academy op het programma. Weug had bij de start al de beste uitgangspositie om de zege te grijpen, want de Nederlandse begon de race vanaf polepositie. De coureur kwam goed weg, en gaf haar leidende positie gedurende zeventien rondes lang niet meer uit handen.

LEES OOK: Na ophef in Zandvoort boekt Gademan eerste zege in F1 Academy

Tweemaal Nederlands succes

Weug zorgde er zo voor dat voor de tweede keer tijdens het weekend in Zandvoort al het Wilhelmus klonk. Landgenoot Nina Gademan zette een dag eerder al een polepositie om in een overwinning. Weug stond tijdens de eerste F1 Academy-race van het weekend ook al op het podium.

Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.