Alexander Albon, bezig aan zijn vierde jaar als Williams-coureur, merkt dit jaar een duidelijk andere aanpak van het team. Dat zegt hij in gesprek met FORMULE 1 Magazine. “Het belangrijkste is altijd dat je de zwakke punten duidelijk probeert te krijgen, al vanaf de eerste vijf ronden dat je in een nieuwe auto rijdt”, weet Albon. “En dan is er een proces om die punten aan te pakken, om zo te zorgen dat we sneller worden. Jaar na jaar hebben we dat verbeterd.”

Albons eigen rol daarin is groot. “Ik denk dat ik goed ben in het geven van feedback met betrekking tot de ontwikkeling van de auto. Elk jaar werd die steeds makkelijker te besturen. De bolide van dit jaar is verreweg de makkelijkste om te besturen, de meest voorspelbare. Uiteraard heeft rijstijl ermee te maken. Voor ons waren de zwakke punten van onze auto overduidelijk, op basis van gps-gegevens en vergelijkingen met andere auto’s.”

Het vervolg? “Dan ga je er conceptueel aan sleutelen. Je probeert verschillende dingen. Ik denk dat we in 2023 en 2024 de grootste stappen hebben gezet wat betreft de balans van de auto. Inmiddels zijn we in veel races het meest consistente middenveldteam, omdat we een auto hebben die alles aankan en geen grote zwaktes kent.”

Punten Williams

Een auto van Williams die bijna elk raceweekend punten scoort, is voor Albon een verademing. “We gaan niet meer naar elk circuit met de gedachte dat je niet moet zien te crashen. Of dat er heel veel niet kan. We hebben reserveonderdelen. Bovendien is de auto niet zo zwaar meer.” Er is wat dat betreft een last van zijn schouders gevallen. “Onze aanpak is nu veel meer ontspannen. Het is heel anders dan een raceweekend waarvan je weet dat het dán moet gebeuren. Omdat er vier of vijf op volgen waarin het lastig wordt.”

