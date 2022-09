Williams heeft aangekondigd dat het na het seizoen 2022 afscheid neemt van Nicholas Latifi. Daarmee komt zijn zitje officieel vrij, waarbij Williams-junior Logan Sargeant en Nyck de Vries de voornaamste kandidaten lijken.

Latifi was de runner-up in het Formule 2-kampioenschap van 2019, toen Nyck de Vries zich tot kampioen kroonde. Latifi maakte in 2020 zijn Formule 1-debuut bij de Grand Prix van Oostenrijk en heeft 55 Grand Prix-starts achter zijn naam staan. In die races kwam hij tot zeven punten.

“Williams Racing en Nicholas Latifi bevestigen vandaag dat ze aan het einde van het seizoen 2022 uit elkaar gaan na afloop van het huidige contract van Nicholas”, laat Williams in een verklaring weten. Het team liet eerder al weten dat het contract met Alexander Albon wél is verlengd, waardoor het nu de vraag is wie de teamgenoot wordt van Albon. Williams zal ’te zijner tijd’ de volledige rijdersbezetting voor 2023 bekendmaken.

“Ik wil deze gelegenheid aangrijpen om iedereen bij Williams Racing te bedanken – alle mensen in de fabriek en degenen met wie ik langs de baan werk – voor de afgelopen drie jaar”, zegt Latifi. “Mijn Formule 1-debuut werd uitgesteld vanwege de pandemie, maar uiteindelijk gingen we van start in Oostenrijk en hoewel we samen niet de resultaten hebben behaald waar we op hoopten, is het toch een fantastische reis geweest.”

“Die eerste punten in Hongarije vorig jaar, dat is een moment dat ik nooit zal vergeten. Ik ga door naar het volgende hoofdstuk van mijn carrière met speciale herinneringen aan mijn tijd met dit toegewijde team. Ik weet dat niemand van ons zal stoppen om tot het einde van het seizoen alles op alles te zetten”, aldus Latifi. Het is nog onbekend wat hij volgend jaar gaat doen.

Wie vult dat zitje?

Voor dat zitje naast Albon zijn er meerdere kandidaten. Williams-junior Logan Sargeant is een van de grotere kanshebbers. De 21-jarige Amerikaan kent een prima debuutseizoen in de Formule 2, waar hij momenteel de derde plaats in handen heeft.

Een andere naam die veel genoemd werd, was die van Nyck de Vries. De 27-jarige Nederlander reed zich in de schijnwerpers in de Grand Prix van Italië, waar hij was ingezet als vervanger van de door blindedarmontsteking getroffen Albon. De Vries kon op veel lof van teambaas Jost Capito rekenen, die toegaf dat De Vries bij het team op de radar stond. Er gaan aan de andere kant geruchten dat De Vries bij AlphaTauri aan de slag gaat als vervanger van Pierre Gasly, die op zijn beurt naar Alpine verkast.

Een andere kandidaat is Mick Schumacher. De Duitser heeft bij Haas nog geen verlenging gekregen voor 2023 en het is nog zeer de vraag of hij die gaat krijgen. Het Amerikaanse team weegt af of het voor jong talent moet gaan, of een ervaren coureur als Nico Hülkenberg naast Kevin Magnussen moet zetten.