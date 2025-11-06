Williams brengt een speciale Gulf-livery naar de Grand Prix van São Paulo. De auto’s zijn uitgevoerd in het kenmerkende lichtblauw en oranje van Gulf, dat sinds 2023 sponsor is van het team. De Williams-bolides verschenen al eens eerder in de kleuren van Gulf, namelijk tijdens de Grands Prix van Singapore, Japan en de Verenigde Staten in 2023.

De unieke livery bevat 493 woorden die fans van over de hele wereld koppelen aan Williams en Gulf. In juli konden fans hun woorden insturen, waarna er meer dan 140.000 keer werd gestemd. De uitgekozen woorden zijn verwerkt in het ontwerp van de auto, in Gulf’s kenmerkende lichtblauw en oranje.

Bekijk de speciale Williams Gulf-livery hier:

Lees hier alles over de GP São Paulo

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.