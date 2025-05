Racetalent Victor Martins mag tijdens het aankomende raceweekend in Spanje voor het eerst proeven van de Formule 1. Dat maakte Williams dinsdag bekend. De 23-jarige Fransman is onderdeel van de opleidingsschool van de Britse renstal en komt namens ART Grand Prix uit in de Formule 2. Eerder won hij titels in de Formula Renault Eurocup en de Formule 3.

Victor Martins zal tijdens de eerste vrije training in Barcelona plaatsnemen achter het stuur van de FW47 van Alex Albon. Hij was eerder verbonden aan het juniorprogramma van Alpine, maar verruilde het Franse team in maart van dit jaar voor Williams. In april reed hij al een privétest op het circuit van Monza. Hij is het tweede Williams-talent dat dit jaar een testsessie krijgt – in Bahrein stapte Luke Browning in de auto van Carlos Sainz. Alle Formule 1-teams zijn dit jaar verplicht om vier keer een onervaren coureur in te zetten tijdens trainingssessies.

“Ik ben superblij dat ik in Spanje voor het eerst mag plaatsnemen in de FW47”, liet hij weten. “Het wordt een ongelooflijke ervaring om voor het team te rijden. Ik werk er hard aan om me zo goed mogelijk voor te bereiden. Natuurlijk wil ik mijn tijd in de auto maximaliseren en er een waardevolle sessie van maken, voor mezelf én voor het team. Ik ben iedereen bij Williams enorm dankbaar voor deze kans en ik kijk ernaar uit om van elke seconde te genieten.”

