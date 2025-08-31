Oscar Piastri is de winnaar van de Dutch GP! De Australiër slaat hiermee een mokerslag in het WK-kampioenschap op Lando Norris. De race van de Brit zat er al eerder op – Norris viel uit door mechanische problemen – waardoor hij zijn teamgenoot ziet uitlopen. Bekijk hieronder de huidige tussenstand in het wereldkampioenschap na de Grand Prix van Nederland 2025.

Max Verstappen – die de tweede plaats van Norris erfde door de uitvalbeurt van de Brit – kon ook een paar punten inlopen op de McLaren-coureur. Het was vooral voor Isack Hadjar een goede dag in Zandvoort. De Frans-Algerijnse rookie pakte zijn eerste podiumplaats, en springt daarmee naar de tiende plaats in het kampioenschap.

﻿ Coureur Team Punten 1 Oscar Piastri McLaren 309 2 Lando Norris McLaren 275 3 Max Verstappen Red Bull 205 4 George Russell Mercedes 184 5 Charles Leclerc Ferrari 151 6 Lewis Hamilton Ferrari 109 7 Kimi Antonelli Mercedes 64 8 Alexander Albon Williams 64 9 Nico Hülkenberg Sauber 37 10 Isack Hadjar Racing Bulls 37 11 Lance Stroll Aston Martin 32 12 Fernando Alonso Aston Martin 30 13 Esteban Ocon Haas 28 14 Pierre Gasly Alpine 20 15 Liam Lawson Racing Bulls 20 16 Carlos Sainz Williams 16 17 Oliver Bearman Haas 16 18 Gabriel Bortoleto Stake F1 14 19 Yuki Tsunoda Red Bull 12 20 Jack Doohan Alpine 0 21 Franco Colapinto Alpine 0

