Oscar Piastri is de winnaar van de Dutch GP! De Australiër slaat hiermee een mokerslag in het WK-kampioenschap op Lando Norris. De race van de Brit zat er al eerder op – Norris viel uit door mechanische problemen – waardoor hij zijn teamgenoot ziet uitlopen. Bekijk hieronder de huidige tussenstand in het wereldkampioenschap na de Grand Prix van Nederland 2025.
Max Verstappen – die de tweede plaats van Norris erfde door de uitvalbeurt van de Brit – kon ook een paar punten inlopen op de McLaren-coureur. Het was vooral voor Isack Hadjar een goede dag in Zandvoort. De Frans-Algerijnse rookie pakte zijn eerste podiumplaats, en springt daarmee naar de tiende plaats in het kampioenschap.
|
|Coureur
|Team
|Punten
|1
|Oscar Piastri
|McLaren
|309
|2
|Lando Norris
|McLaren
|275
|3
|Max Verstappen
|Red Bull
|205
|4
|George Russell
|Mercedes
|184
|5
|Charles Leclerc
|Ferrari
|151
|6
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|109
|7
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|64
|8
|Alexander Albon
|Williams
|64
|9
|Nico Hülkenberg
|Sauber
|37
|10
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|37
|11
|Lance Stroll
|Aston Martin
|32
|12
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|30
|13
|Esteban Ocon
|Haas
|28
|14
|Pierre Gasly
|Alpine
|20
|15
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|20
|16
|Carlos Sainz
|Williams
|16
|17
|Oliver Bearman
|Haas
|16
|18
|Gabriel Bortoleto
|Stake F1
|14
|19
|Yuki Tsunoda
|Red Bull
|12
|20
|Jack Doohan
|Alpine
|0
|21
|Franco Colapinto
|Alpine
|0
