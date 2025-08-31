Oscar Piastri is de winnaar van de Dutch GP! De Australiër slaat hiermee een mokerslag in het WK-kampioenschap op Lando Norris. De race van de Brit zat er al eerder op – Norris viel uit door mechanische problemen – waardoor hij zijn teamgenoot ziet uitlopen. Bekijk hieronder de huidige tussenstand in het wereldkampioenschap na de Grand Prix van Nederland 2025.

Max Verstappen – die de tweede plaats van Norris erfde door de uitvalbeurt van de Brit – kon ook een paar punten inlopen op de McLaren-coureur. Het was vooral voor Isack Hadjar een goede dag in Zandvoort. De Frans-Algerijnse rookie pakte zijn eerste podiumplaats, en springt daarmee naar de tiende plaats in het kampioenschap.

﻿CoureurTeamPunten
1Oscar PiastriMcLaren309
2Lando NorrisMcLaren275
3Max VerstappenRed Bull205
4George RussellMercedes184
5Charles LeclercFerrari151
6Lewis HamiltonFerrari109
7Kimi AntonelliMercedes64
8Alexander AlbonWilliams64
9Nico HülkenbergSauber37
10Isack HadjarRacing Bulls37
11Lance StrollAston Martin32
12Fernando AlonsoAston Martin30
13Esteban OconHaas28
14Pierre GaslyAlpine20
15Liam LawsonRacing Bulls20
16Carlos SainzWilliams16
17Oliver BearmanHaas16
18Gabriel BortoletoStake F114
19Yuki TsunodaRed Bull12
20Jack DoohanAlpine0
21Franco ColapintoAlpine0

