De titelstrijd in de Formule 1 heeft er na de GP van Azerbeidzjan een nieuwe wending bijgekregen. Max Verstappen pakte de volle buit met zijn overwinning in Bakoe en verkleinde daarmee de achterstand op de McLaren-coureurs. WK-leider Oscar Piastri ging al in de eerste ronde in de fout en scoorde geen punten, terwijl Lando Norris niet verder kwam dan P7. Wordt het kampioenschap tóch weer spannend?

﻿CoureurTeamPunten
1Oscar PiastriMcLaren324
2Lando NorrisMcLaren299
3Max VerstappenRed Bull255
4George RussellMercedes212
5Charles LeclercFerrari165
6Lewis HamiltonFerrari121
7Kimi AntonelliMercedes78
8Alexander AlbonWilliams70
9Isack HadjarRacing Bulls39
10Nico HülkenbergSauber37
11Lance StrollAston Martin32
12Carlos SainzWilliams31
13Liam LawsonRacing Bulls30
14Fernando AlonsoAston Martin30
15Esteban OconHaas28
16Pierre GaslyAlpine20
17Yuki TsunodaRed Bull20
18Gabriel BortoletoSauber18
19Oliver BearmanHaas16
20Jack DoohanAlpine0
21Franco ColapintoAlpine0

