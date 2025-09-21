De titelstrijd in de Formule 1 heeft er na de GP van Azerbeidzjan een nieuwe wending bijgekregen. Max Verstappen pakte de volle buit met zijn overwinning in Bakoe en verkleinde daarmee de achterstand op de McLaren-coureurs. WK-leider Oscar Piastri ging al in de eerste ronde in de fout en scoorde geen punten, terwijl Lando Norris niet verder kwam dan P7. Wordt het kampioenschap tóch weer spannend?
|
|Coureur
|Team
|Punten
|1
|Oscar Piastri
|McLaren
|324
|2
|Lando Norris
|McLaren
|299
|3
|Max Verstappen
|Red Bull
|255
|4
|George Russell
|Mercedes
|212
|5
|Charles Leclerc
|Ferrari
|165
|6
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|121
|7
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|78
|8
|Alexander Albon
|Williams
|70
|9
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|39
|10
|Nico Hülkenberg
|Sauber
|37
|11
|Lance Stroll
|Aston Martin
|32
|12
|Carlos Sainz
|Williams
|31
|13
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|30
|14
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|30
|15
|Esteban Ocon
|Haas
|28
|16
|Pierre Gasly
|Alpine
|20
|17
|Yuki Tsunoda
|Red Bull
|20
|18
|Gabriel Bortoleto
|Sauber
|18
|19
|Oliver Bearman
|Haas
|16
|20
|Jack Doohan
|Alpine
|0
|21
|Franco Colapinto
|Alpine
|0
