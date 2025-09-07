Max Verstappen is de winnaar van de GP van Italië! De Nederlander pakt hiermee zijn derde overwinning van het seizoen. Na een hectische eerste openingsfase wist Verstappen de leiding te pakken en controleerde de race vanuit daar. Achter Verstappen speelde zich een bijzonder spektakel af bij McLaren. Bekijk hieronder de huidige tussenstand in het wereldkampioenschap na de Grand Prix van Italië 2025.

﻿CoureurTeamPunten
1Oscar PiastriMcLaren324
2Lando NorrisMcLaren293
3Max VerstappenRed Bull230
4George RussellMercedes194
5Charles LeclercFerrari163
6Lewis HamiltonFerrari117
7Alexander AlbonWilliams70
8Kimi AntonelliMercedes66
9Isack HadjarRacing Bulls38
10Nico HülkenbergSauber37
11Lance StrollAston Martin32
12Fernando AlonsoAston Martin30
13Esteban OconHaas28
14Pierre GaslyAlpine20
15Liam LawsonRacing Bulls20
16Carlos SainzWilliams16
17Gabriel BortoletoStake F118
18Oliver BearmanHaas16
19Yuki TsunodaRed Bull12
20Jack DoohanAlpine0
21Franco ColapintoAlpine0

Lees hier alles over de GP Italië

Lees het volledige verhaal over Max Verstappen in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.