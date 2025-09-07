Max Verstappen is de winnaar van de GP van Italië! De Nederlander pakt hiermee zijn derde overwinning van het seizoen. Na een hectische eerste openingsfase wist Verstappen de leiding te pakken en controleerde de race vanuit daar. Achter Verstappen speelde zich een bijzonder spektakel af bij McLaren. Bekijk hieronder de huidige tussenstand in het wereldkampioenschap na de Grand Prix van Italië 2025.

﻿ Coureur Team Punten 1 Oscar Piastri McLaren 324 2 Lando Norris McLaren 293 3 Max Verstappen Red Bull 230 4 George Russell Mercedes 194 5 Charles Leclerc Ferrari 163 6 Lewis Hamilton Ferrari 117 7 Alexander Albon Williams 70 8 Kimi Antonelli Mercedes 66 9 Isack Hadjar Racing Bulls 38 10 Nico Hülkenberg Sauber 37 11 Lance Stroll Aston Martin 32 12 Fernando Alonso Aston Martin 30 13 Esteban Ocon Haas 28 14 Pierre Gasly Alpine 20 15 Liam Lawson Racing Bulls 20 16 Carlos Sainz Williams 16 17 Gabriel Bortoleto Stake F1 18 18 Oliver Bearman Haas 16 19 Yuki Tsunoda Red Bull 12 20 Jack Doohan Alpine 0 21 Franco Colapinto Alpine 0

