Max Verstappen heeft de Grand Prix van Las Vegas gewonnen. De Nederlander sloeg al in de openingsbocht toe, nam de leiding over van Lando Norris en reed daarna onbedreigd naar de finish. Voor Norris was de tweede plaats alsnog waardevol: de McLaren-coureur verstevigt daarmee zijn grip op het wereldkampioenschap.

De race begon met flink wat chaos in de eerste bocht. Norris remde te laat en schoot rechtdoor, waardoor Verstappen vrij baan kreeg om de leiding te pakken. Norris zakte zelfs terug naar de derde plek, omdat George Russell ook langs de McLaren-coureur ging. Liam Lawson kende eveneens een moeilijke start: hij tikte bij het insturen van bocht één het voorwiel van Oscar Piastri aan en beschadigde zijn voorvleugel. De Racing Bulls-coureur moest meteen pitten en viel terug naar de laatste plaats. Het grootste incident kwam echter van Gabriel Bortoleto. De Braziliaan dook met veel te veel snelheid de eerste bocht in en botste tegen Lance Stroll. De Aston Martin liep zware schade op; voor zowel Stroll als Bortoleto was de race direct voorbij.

George Russell stuurde zijn Mercedes naar een knappe derde plaats, terwijl teamgenoot Kimi Antonelli misschien wel de verrassing van de dag was. Vanaf P17 stormde de jonge Italiaan naar voren. Dankzij een vroege stop en knap verdedigend werk finishte hij als vierde, maar door een tijdstraf van vijf seconden zakte Antonelli uiteindelijk terug naar P5. Carlos Sainz finishte opnieuw in de punten. De Spanjaard werd zevende. Daarachter pakte Isack Hadjar de achtste plek voor Racing Bulls, terwijl Nico Hülkenberg op P9 opnieuw waardevolle punten binnenhaalde voor Sauber. Lewis Hamilton kende een moeilijke kwalificatie en moest vanaf P19 starten. De zevenvoudig wereldkampioen vocht zich gestaag naar voren en sloot de race uiteindelijk af als tiende — goed voor het laatste punt.

﻿ Coureur Team Punten 1 Lando Norris McLaren 408 2 Oscar Piastri McLaren 378 3 Max Verstappen Red Bull 366 4 George Russell Mercedes 291 5 Charles Leclerc Ferrari 222 6 Lewis Hamilton Ferrari 149 7 Kimi Antonelli Mercedes 132 8 Alexander Albon Williams 73 9 Isack Hadjar Racing Bulls 47 10 Nico Hülkenberg Sauber 45 11 Carlos Sainz Williams 44 12 Oliver Bearman Haas 40 13 Fernando Alonso Aston Martin 40 14 Liam Lawson Racing Bulls 36 15 Lance Stroll Aston Martin 32 16 Esteban Ocon Haas 30 17 Yuki Tsunoda Red Bull 28 18 Pierre Gasly Alpine 22 19 Gabriel Bortoleto Sauber 19 20 Franco Colapinto Alpine 0 21 Jack Doohan Alpine 0

Lees hier alles over de GP Las Vegas

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.