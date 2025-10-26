De Grand Prix van Mexico begon met veel chaos. In de eerste bocht doken meerdere coureurs over het gras en overal in het veld gebeurde er wat. De openingsfase zat vol actie, met onder meer Oliver Bearman die zich verrassend naar voren wist te werken. De jonge Brit wist de vierde plek te bemachtigen — het beste resultaat voor Haas sinds P4 tijdens de Grand Prix van Oostenrijk in 2018.
Bij Mercedes liep de spanning hoog op. George Russell drong aan om voorbij teamgenoot Andrea Kimi Antonelli te mogen, maar het team hield de posities aanvankelijk vast. Uiteindelijk kreeg Russell alsnog groen licht, al ging dat niet zonder discussie over de boordradio. Max Verstappen kende een solide race vanuit de vijfde startpositie. Dankzij een éénstopstrategie wist hij zich naar P3 te vechten en zo alsnog belangrijke punten te scoren. Voorin reed Lando Norris een sterke race en nam de leiding in het wereldkampioenschap over van Piastri. Het verschil tussen de McLaren-coureurs is nu 1 punt.
In het constructeurskampioenschap klimt Ferrari naar de tweede plaats, terwijl Mercedes door interne strubbelingen terrein verliest en terugvalt naar P3. Lando Norris neemt de leiding in het wereldkampioenschap over van Oscar Piastri, terwijl Max Verstappen juist terrein verliest op de Brit. Met nog vijf races te gaan is het kampioenschap volledig open en kan er nog van alles gebeuren.
|
|Coureur
|Team
|Punten
|1
|Lando Norris
|McLaren
|357
|2
|Oscar Piastri
|McLaren
|356
|3
|Max Verstappen
|Red Bull
|321
|4
|George Russell
|Mercedes
|258
|5
|Charles Leclerc
|Ferrari
|210
|6
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|146
|7
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|97
|8
|Alexander Albon
|Williams
|73
|9
|Nico Hülkenberg
|Sauber
|41
|10
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|39
|11
|Carlos Sainz
|Williams
|38
|12
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|37
|13
|Oliver Bearman
|Haas
|32
|14
|Lance Stroll
|Aston Martin
|32
|15
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|30
|16
|Esteban Ocon
|Haas
|30
|17
|Yuki Tsunoda
|Red Bull
|28
|18
|Pierre Gasly
|Alpine
|20
|19
|Gabriel Bortoleto
|Sauber
|19
|20
|Jack Doohan
|Alpine
|0
|21
|Franco Colapinto
|Alpine
|0
