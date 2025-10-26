De Grand Prix van Mexico begon met veel chaos. In de eerste bocht doken meerdere coureurs over het gras en overal in het veld gebeurde er wat. De openingsfase zat vol actie, met onder meer Oliver Bearman die zich verrassend naar voren wist te werken. De jonge Brit wist de vierde plek te bemachtigen — het beste resultaat voor Haas sinds P4 tijdens de Grand Prix van Oostenrijk in 2018.

Bij Mercedes liep de spanning hoog op. George Russell drong aan om voorbij teamgenoot Andrea Kimi Antonelli te mogen, maar het team hield de posities aanvankelijk vast. Uiteindelijk kreeg Russell alsnog groen licht, al ging dat niet zonder discussie over de boordradio. Max Verstappen kende een solide race vanuit de vijfde startpositie. Dankzij een éénstopstrategie wist hij zich naar P3 te vechten en zo alsnog belangrijke punten te scoren. Voorin reed Lando Norris een sterke race en nam de leiding in het wereldkampioenschap over van Piastri. Het verschil tussen de McLaren-coureurs is nu 1 punt.

In het constructeurskampioenschap klimt Ferrari naar de tweede plaats, terwijl Mercedes door interne strubbelingen terrein verliest en terugvalt naar P3. Lando Norris neemt de leiding in het wereldkampioenschap over van Oscar Piastri, terwijl Max Verstappen juist terrein verliest op de Brit. Met nog vijf races te gaan is het kampioenschap volledig open en kan er nog van alles gebeuren.

﻿ Coureur Team Punten 1 Lando Norris McLaren 357 2 Oscar Piastri McLaren 356 3 Max Verstappen Red Bull 321 4 George Russell Mercedes 258 5 Charles Leclerc Ferrari 210 6 Lewis Hamilton Ferrari 146 7 Kimi Antonelli Mercedes 97 8 Alexander Albon Williams 73 9 Nico Hülkenberg Sauber 41 10 Isack Hadjar Racing Bulls 39 11 Carlos Sainz Williams 38 12 Fernando Alonso Aston Martin 37 13 Oliver Bearman Haas 32 14 Lance Stroll Aston Martin 32 15 Liam Lawson Racing Bulls 30 16 Esteban Ocon Haas 30 17 Yuki Tsunoda Red Bull 28 18 Pierre Gasly Alpine 20 19 Gabriel Bortoleto Sauber 19 20 Jack Doohan Alpine 0 21 Franco Colapinto Alpine 0

