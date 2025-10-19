In de Grand Prix van de Verenigde Staten was Verstappen oppermachtig. Hij nam al vroeg de leiding en stond die niet meer af, ondanks een vroege safety car. Oscar Piastri, WK-leider, kende opnieuw geen vlekkeloze race. De Australiër kwam niet verder dan P5 en zag Verstappen opnieuw een flink aantal punten dichterbij komen.
Lando Norris herstelde zich knap van zijn vroege uitvalbeurt in de sprintrace en wist in de slotfase van de Grand Prix voorbij Charles Leclerc te komen in de strijd om de tweede plek. Leclerc moest genoegen nemen met de derde plek. Achter de top drie was er volop actie. In bocht 15 raakten Kimi Antonelli en Carlos Sainz elkaar, waarbij de Williams-coureur zijn race moest staken. Even later zorgde Oliver Bearman voor spektakel met een ambitieuze, maar mislukte inhaalpoging op Yuki Tsunoda. De Brit spinde en verloor daarbij een positie aan Nico Hülkenberg.
Met nog vijf races en twee sprintraces te gaan, is de spanning in het kampioenschap volledig terug. Max Verstappen heeft in Austin optimaal gescoord met overwinningen in zowel de sprintrace als de Grand Prix, en daarmee het gat naar Oscar Piastri flink verkleind. De uitvalbeurt van beide McLarens in de sprintrace speelde daarbij zeker in zijn voordeel. Waar Piastri eerder nog beschikte over een relatief comfortabele marge in het WK, lijkt het momentum nu duidelijk te zijn verschoven naar de regerend wereldkampioen.
|
|Coureur
|Team
|Punten
|1
|Oscar Piastri
|McLaren
|346
|2
|Lando Norris
|McLaren
|332
|3
|Max Verstappen
|Red Bull
|306
|4
|George Russell
|Mercedes
|252
|5
|Charles Leclerc
|Ferrari
|192
|6
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|142
|7
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|89
|8
|Alexander Albon
|Williams
|73
|9
|Nico Hülkenberg
|Sauber
|41
|10
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|39
|11
|Carlos Sainz
|Williams
|38
|12
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|37
|13
|Lance Stroll
|Aston Martin
|32
|14
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|30
|15
|Esteban Ocon
|Haas
|28
|16
|Yuki Tsunoda
|Red Bull
|28
|17
|Pierre Gasly
|Alpine
|20
|18
|Oliver Bearman
|Haas
|20
|19
|Gabriel Bortoleto
|Sauber
|18
|20
|Jack Doohan
|Alpine
|0
|21
|Franco Colapinto
|Alpine
|0
