In de Grand Prix van de Verenigde Staten was Verstappen oppermachtig. Hij nam al vroeg de leiding en stond die niet meer af, ondanks een vroege safety car. Oscar Piastri, WK-leider, kende opnieuw geen vlekkeloze race. De Australiër kwam niet verder dan P5 en zag Verstappen opnieuw een flink aantal punten dichterbij komen.

Lando Norris herstelde zich knap van zijn vroege uitvalbeurt in de sprintrace en wist in de slotfase van de Grand Prix voorbij Charles Leclerc te komen in de strijd om de tweede plek. Leclerc moest genoegen nemen met de derde plek. Achter de top drie was er volop actie. In bocht 15 raakten Kimi Antonelli en Carlos Sainz elkaar, waarbij de Williams-coureur zijn race moest staken. Even later zorgde Oliver Bearman voor spektakel met een ambitieuze, maar mislukte inhaalpoging op Yuki Tsunoda. De Brit spinde en verloor daarbij een positie aan Nico Hülkenberg.

Met nog vijf races en twee sprintraces te gaan, is de spanning in het kampioenschap volledig terug. Max Verstappen heeft in Austin optimaal gescoord met overwinningen in zowel de sprintrace als de Grand Prix, en daarmee het gat naar Oscar Piastri flink verkleind. De uitvalbeurt van beide McLarens in de sprintrace speelde daarbij zeker in zijn voordeel. Waar Piastri eerder nog beschikte over een relatief comfortabele marge in het WK, lijkt het momentum nu duidelijk te zijn verschoven naar de regerend wereldkampioen.

﻿ Coureur Team Punten 1 Oscar Piastri McLaren 346 2 Lando Norris McLaren 332 3 Max Verstappen Red Bull 306 4 George Russell Mercedes 252 5 Charles Leclerc Ferrari 192 6 Lewis Hamilton Ferrari 142 7 Kimi Antonelli Mercedes 89 8 Alexander Albon Williams 73 9 Nico Hülkenberg Sauber 41 10 Isack Hadjar Racing Bulls 39 11 Carlos Sainz Williams 38 12 Fernando Alonso Aston Martin 37 13 Lance Stroll Aston Martin 32 14 Liam Lawson Racing Bulls 30 15 Esteban Ocon Haas 28 16 Yuki Tsunoda Red Bull 28 17 Pierre Gasly Alpine 20 18 Oliver Bearman Haas 20 19 Gabriel Bortoleto Sauber 18 20 Jack Doohan Alpine 0 21 Franco Colapinto Alpine 0

Lees hier alles over de GP Verenigde Staten

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.

div id=’product-component-1759757978122’>