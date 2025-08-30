Ook voor Mercedes-teambaas Toto Wolff was het even wennen om rivaal Christian Horner niet meer in de paddock te zien. De Brit moest vlak na de GP Groot-Brittannië bij Red Bull vertrekken, en sindsdien moet de Oostenrijker het ieder raceweekend zonder zijn ‘geweldige vijand’ doen. ‘Het is raar om in de paddock rond te lopen zonder Christian’, geeft Wolff toe.

De Formule 1 is tijdens het weekend in Zandvoort bezig met de derde Grand Prix sinds 2005 zonder Christian Horner als Red Bull-teambaas. De Brit werd vlak na zijn thuisrace in Silverstone ontslagen. Voor teambaas Toto Wolff was de afwezigheid van zijn rivaal even wennen. “Christian zei tegen mij: ‘Wat ga je nu doen, want je houdt ervan om mij te haten en nu ben ik weg’,” vertelt Wolff in Zandvoort. “Het is een dubbel gevoel. Aan de ene kant heeft hij veel gepresteerd, hij was één van de succesvolste teambazen in de F1. Hij werd zeker gerespecteerd in Milton Keynes (hoofdkwartier van Red Bull, red.).”

“Maar aan de andere kant zaten we vaak niet op één lijn”, vervolgt de Mercedes-teambaas. “Hij is een geweldige vijand geweest al die jaren.” Mist Wolff de voormalig teambaas dan stiekem niet een beetje? “Het is raar om hier op het circuit rond te lopen en Christian is er niet. Laurent Mekies is een stuk pragmatischer, daar kan je meer mee praten over de lange termijn.”

De Goede, de Slechte en de Lelijke

Met het vertrek van Horner zijn Wolff en Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur de twee meest ervaren teambazen. “Elke film heeft een goede, een slechte en een lelijke”, verwijst Wolff naar de bekende Westernfilm. “Nu dat de slechte weg is, zijn alleen Fred en ik nog over. Fred moest alleen even nadenken toen ik hem dat vertelde”, grapt de Oostenrijker.

