Mercedes-teambaas Toto Wolff bevestigt dat er inderdaad gesprekken zijn gevoerd met viervoudig wereldkampioen Max Verstappen. Volgens de Oostenrijker was het als teambaas zijn taak om naar de toekomstplannen van de Nederlander te vragen. Hoewel Verstappen voorlopig bij Red Bull blijft, schat Wolff in dat hij nog een kans van ‘vijftig procent’ heeft om de coureur in de toekomst wel bij de Zilverpijlen te contracteren.

Het was dé vraag die de gemoederen in de paddock bezighield voor de zomerstop: overweegt Max Verstappen een overstap naar Mercedes? De jacht van zowel de Nederlandse coureur als Toto Wolff werd zelfs gevolgd naar Sardinië en AI-foto’s van de twee die uit een vliegtuig zouden stappen werden volop gedeeld. Totdat Verstappen in Hongarije zelf een einde aan de geruchten maakten door te bevestigen bij Red Bull te blijven.

Hoofdrolspeler Wolff kon eigenlijk wel lachen om alle speculaties, en vooral om de AI-foto’s. “Er zijn volgens mij zelfs pornofilms met mijn hoofd er op”, vertelt de teambaas in Zandvoort. “Maar ik heb vooral geleerd om alles wat er gezegd, gemaakt en geschreven wordt niet te persoonlijk te nemen.” De Oostenrijker ziet zelfs wel het voordeel in van alle verhalen rondom Verstappen en Mercedes. “Tegelijkertijd is al die aandacht van de media ook goed voor de Formule 1. Ik heb liever dit, met de negatieve kanten die eraan vastzitten, dan dat niemand geïnteresseerd is.”

‘Max is de beste coureur’

Het was niet de eerste keer dat Verstappen aan Mercedes werd gelinkt. In 2024 ging het gerucht over een eventuele Mercedes-transfer ook al door de paddock. Wolff bevestigt dat gesprekken met de Nederlands wereldkampioen wel degelijk hebben plaatsgevonden. “Ik heb ook tegen George (Russell, red.) gezegd dat het als teambaas mijn plicht is om uit te zoeken wat een viervoudig wereldkampioen in de toekomst gaat doen. Elke coureur zal toegeven dat Max op dit moment waarschijnlijk de beste coureur is. Dat is geen geheim. Tot nu toe kwamen we nog nooit tot een samenwerking met Max.”

Wolff sluit echter een toekomstige samenwerking met de huidig Red Bull-coureur niet uit. “Max en ik kunnen het op persoonlijk vlak goed vinden. We zitten op dezelfde golflengte. Onze kijk op allerlei zaken, waaronder het racen, is vaak hetzelfde. Betekent dit dat onze paden misschien ooit kruisen?” vraagt Wolff zich hardop af. “Dat kan zomaar, vijftig procent kans. Als het klopt van beide kanten.”

