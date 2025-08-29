Alpine-adviseur Flavio Briatore sluit voorlopig goede vriend Christian Horner uit als potentiële teambaas voor het Franse team. De geruchten daarover gingen in de paddock rond na het ontslag van Horner bij Red Bull. Helaas voor de Brit kan hij dus niet binnenkort aan de slag bij Alpine, omdat het team, in de woorden van Briatore, ‘op dit moment helemaal niemand overweegt’.

Begin juli kwam het hoge woord bij Red Bull eruit: Christian Horner werd per direct als teambaas ontslagen. Inmiddels staat opvolger Laurent Mekies aan het roer, en wandelt de Brit niet meer in de paddock rond. Horner werd sinds zijn vertrek bij de Oostenrijkers in verband gebracht met Ferrari en Alpine. De Italiaanse renstal maakte echter eerder al een einde aan de geruchten door het contract van Frédéric Vasseur te verlengen.

LEES OOK: Kimi Antonelli reageert op zorgen Marko: ‘Racen voor Mercedes is een enorme eer’

Ook bij Alpine lijkt Horner, in ieder geval voorlopig, niet terecht te kunnen, zo vertelt adviseur Flavio Briatore in Zandvoort. “Ik overweeg op dit moment helemaal niemand”, is de Italiaanse zakenman duidelijk. “Christian is op dit moment niet meer in de Formule 1, al hoop ik dat hij gauw weer terugkomt. Op dit moment wordt hij echter niet overwogen door Alpine.”

‘De maffia weer bij elkaar’

Hoewel Briatore hiermee een einde maakt aan de geruchten over Horner als potentiële Alpine-teambaas, was dat niet het enige verhaal dat over de oud-Red Bull-baas rondging. Eerder ging er ook al het gerucht rond dat Briatore, Horner en oud-Formule 1-baas Bernie Ecclestone zouden overwegen om Alpine samen te kopen. Mercedes-teambaas Toto Wolff zou eigenlijk wel openstaan voor dat idee.

“Dat zou een erg leuk verhaal zijn”, aldus de Oostenrijker. “Het zou de nodige aandacht opleveren voor de Formule 1. En dat hebben we nodig. Formule 1 heeft altijd al de nodige interessante figuren gehad, zoals Frank Williams, Ron Dennis, en Flavio. Als deze drie zouden gaan samenwerken – de maffia weer bij elkaar – zou dat een goed verhaal opleveren.”

Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.