Had Mercedes rookie Andrea Kimi Antonelli wel meteen in een stoeltje bij het topteam moeten zetten? De Italiaanse coureur behaalde in Canada nog zijn eerste podiumplaats, maar presteerde in zijn debuutseizoen verder nog niet veel om over naar huis te schrijven. Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko had Mercedes Kimi Antonelli beter in een middenveldteam kunnen zetten. De Italiaanse coureur is zelf echter blij om zijn F1-carrière bij de Zilverpijlen te starten.

Andrea Kimi Antonelli is niet alleen bezig met zijn debuutjaar in de Formule 1, maar ook zijn eerste seizoen bij de Zilverpijlen. De jonge Italiaan volgde de naar Ferrari vertrokken Lewis Hamilton op, maar behaalt nog niet hetzelfde succes als de Brit in zijn debuutjaar. Zo eindigde Kimi Antonelli al een aantal keer naast de baan – waaronder tijdens VT1 in Zandvoort – en kon hij dit seizoen al vier Grands Prix niet afmaken.

LEES OOK: Villeneuve ziet ‘frustratie’ bij Ferrari en Hamilton: ‘Alsof ze op verschillende planeten zitten’

Red Bull-adviseur Helmut Marko is van mening dat Mercedes veel te veel druk op de schouders van de jonge rookie legt. “Onze eigen jonge coureurs rijden eerst voor Racing Bulls, voordat ze zo worden blootgesteld aan de druk van de Formule 1”, vertelde de Oostenrijker aan Motorsport Week. Kimi Antonelli geeft zelf ook toe dat het ‘niet altijd makkelijk’ is om zijn Formule 1-carrière bij een topteam te beginnen, maar zou zijn stoeltje voor geen goud willen ruilen.

‘Blij dat ik bij Mercedes kan starten’

“Racen voor Mercedes is een enorme eer”, vertelt de Italiaan in Zandvoort. “Natuurlijk moet je wel presteren. Daardoor voel je soms nog wel eens de druk, maar ik ben toch erg blij dat ik mijn carrière bij Mercedes kan starten. Ik had het soms moeilijk, maar het team heeft me altijd erg gesteund. Dit seizoen is vooral bedoeld om veel te leren. Natuurlijk wil ik ook winnen, maar tegelijkertijd is het ook belangrijk om te focussen op volgend jaar.” In 2026 gaan de nieuwe technische reglementen in de Formule 1 van kracht.

Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.