Oud-wereldkampioen Jacques Villeneuve ziet de spanning tussen Lewis Hamilton en zijn renstal Ferrari steeds verder oplopen. Volgens de voormalig Formule 1-coureur is zowel het Italiaanse team als de Brit zelf ontevreden met de stand van zaken, wat vooral tot uiting komt in de (mis)communicatie tussen Hamilton en zijn race-ingenieur Riccardo Adami.

Lewis Hamilton is inmiddels alweer een half jaar bij Ferrari aan de slag, maar de samenwerking heeft nog niet de gedroomde resultaten opgeleverd. De verwachtingen waren hoog toen de Brit – na een meer dan een decennium trouwe dienst bij Mercedes – naar het team in Maranello overstapte. Behalve succes tijdens de sprintraces heeft Hamilton echter nog geen potten kunnen breken in het Ferrari-rood.

Hamilton gaf zelf voorafgaand aan het Dutch GP-weekend aan een ‘reset’ nodig te hebben, en dat baart oud-wereldkampioen Jacques Villeneuve zorgen. “Ferrari krijgt niet waar ze voor getekend hebben”, vertelt de Canadees aan Sky Sports F1. “Dus er zal wat frustratie zijn, aan beide kanten. Lewis krijgt namelijk ook niet de auto waar hij op hoopte. Als je Lewis ook hoort in interviews, lijkt het er niet op dat hij gelooft wat hij zegt. Alsof hij niet aan de slag wil gaan.”

‘Twee verschillende planeten’

Volgens Villeneuve is het vooral aan de communicatie tussen Hamilton en race-ingenieur Riccardo Adami te horen dat het niet botert tussen de zevenvoudig wereldkampioen en de Italiaanse renstal. “Het is alsof ze op twee verschillende planeten zitten”, vervolgt Villeneuve. “Maar dat is ook zo voor Leclerc en zijn ingenieur (Bryan Bozzi, red.). Er is iets vreemds aan de hand in dat team, en het gaat daar niet de goede kant op.”

