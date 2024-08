Autocoureur en F1-analist Tom Coronel heeft exclusief voor FORMULE 1 Magazine een tussenrapport gemaakt op basis van de eerste seizoenshelft. Zonder een blad voor de mond te nemen geeft hij alle coureurs een cijfer met bijbehorende toelichting. In de aanloop naar de Dutch GP in Zandvoort laten we iedere dag iemand de revue passeren.

Vandaag: Yuki Tsunoda. Cijfer: 7,2.

Tom Coronel: “Yuki is toch wel één van mijn favorietjes geworden. Verbaal vind ik hem niet rijp voor de top, hij komt af en toe wat kinderlijk over, Als hij zich op een iets andere wijze had gepresenteerd, had hij al lang in een Red Bull gezeten. Daar zit bij mij de twijfel bij Yuki, maar aan de andere kant vind ik het wel mooi dat hij alles eruit flapt. Maar los daarvan: deze jongen van Visa RB kan serieus gas geven. Hij durft risico’s te nemen,. Yuki is een flamboyante coureur, er zit vuur in. Hij laat dingen zien waarvan ik af en toe denk: ‘Hoppa! Dat willen we zien van Formule 1-coureurs!’.

“Je ziet Yuki altijd vechten in de auto. Hij wurmt de auto in de houdgreep de hoek om, dat vind ik gaaf. Er zijn genoeg rijders bij wie het eruit ziet als Knight Rider, heel smooth. Maar als ik hem zie rijden, denk ik: dat is een vechter, iemand met de killfactor die ervoor gaat en bereid is ook op het laatst nog door de geluidsbarrière heen te klappen. Vergelijk het met hardlopen. Als je de laatste kilometer doodop bent, maar je gaat wel door. Dat heeft hij in de overtreffende trapt en dat vind ik vet!”