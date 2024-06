Visa Cash App RB heeft zojuist bevestigd dat Yuki Tsunoda ook in 2025 voor hen zal racen. De Japanse coureur gaat volgend seizoen zijn vijfde jaar in het bij de renstal uit Faenza. “Het team heeft een groot ontwikkelingsproject voor de boeg en ik vind het geweldig om daar deel van uit te maken.”

Hoewel de geruchtenmolen over de rijdersmarkt op volle toeren draait, heeft het opleidingsteam van Red Bull alvast één van hun stoeltjes veiliggesteld door Tsunoda’s verblijf te verlengen. De 24-jarige coureur is enthousiast over deze beslissing: “Ik ben erg blij dat ik bij Visa Cash App RB blijf en het voelt goed om mijn toekomst zo vroeg in het jaar al te weten. Ik wil iedereen bij Red Bull en Honda bedanken die een belangrijke rol hebben gespeeld in mijn carrière en dat blijven doen.”

Tsunoda maakte zijn debuut bij het team in 2021 en heeft sindsdien gestaag vooruitgang geboekt. Dit seizoen behaalde hij regelmatig punten en eindigde hij in vijf van de acht Grands Prix in de top 10.

Laurent Mekies, teambaas van RB, is onder de indruk van Tsunoda’s progressie: “Zijn ontwikkeling in de Formule 1 is indrukwekkend. Dit jaar heeft hij een enorme stap gezet en verrast hij ons keer op keer. Zijn natuurlijke snelheid heeft hij nu gecombineerd met een volwassen aanpak, wat hem tot een snelle en consistente coureur maakt.”

Ook Peter Bayer, CEO van RB, prijst Tsunoda: “Yuki is een waardevolle asset, zowel op als naast het circuit. Zijn enthousiasme maakt hem populair bij fans over de hele wereld. We zijn verheugd dat hij bij ons blijft.”