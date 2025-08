Yuki Tsunoda heeft een nieuw, ongewenst record op zijn naam staan. De 25-jarige coureur stroomde tijdens zijn thuisrace in Japan door naar het hoofdteam van Red Bull en heeft inmiddels twaalf Grands Prix verreden voor de Oostenrijkse renstal. Voorlopig is er echter nog geen sprake van een succesvolle samenwerking. Integendeel, in aanloop naar de zomerstop verkeert Tsunoda in de slechtste vorm die ze bij Red Bull ooit hebben gezien.

Tijdens het laatste raceweekend in Hongarije kwam Tsunoda, na een start vanuit de pitstraat, als zeventiende over de finish. Daarmee eindigde hij voor de zevende Grand Prix op rij buiten de top tien. Zijn laatste puntenfinish was tijdens de GP van Emilia-Romagna in mei, toen hij een schamele tiende plaats wist te behalen. DNF’s niet meegerekend, heeft geen enkele Red Bull-coureur ooit eerder zeven opeenvolgende races zonder punten afgesloten.

Red Bull staat tijdens de zomerstop op de vierde plaats in het constructeurskampioenschap. Het overgrote deel van de 194 WK-punten van het team werd behaald door Max Verstappen. Tsunoda heeft sinds zijn promotie naar Milton Keynes slechts zeven punten bijgedragen. Het absolute record voor een Red Bull-coureur met de meeste opeenvolgende puntloze races staat nog altijd op naam van Christian Klien. In 2006 bleef de Oostenrijker elf Grands Prix op rij buiten de punten, al viel hij in die reeks ook zes keer uit.

Grand Prix Startpositie Eindklassering Monaco 12e 17e Spanje Pitstraat 13e Canada 18e 12e Oostenrijk 18e 16e Groot-Brittannië 11e 15e België 7e 13e Hongarije Pitstraat 17e Zeven puntloze races op rij voor Yuki Tsunoda

