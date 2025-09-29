McLaren Racing heeft een ‘nieuwe mijlpaal’ bereikt. CEO Zak Brown bevestigde dit weekend dat de aandelenverkoop, waarover eerder deze maand werd gespeculeerd, volledig is afgerond. Een nieuwe deal met Mumtalakat en CYVN Holdings maakt dat het raceteam nu een waarde heeft van liefst 4,1 miljard dollar. De verkoop bepaalt niet alleen de toekomst van McLaren, maar onderstreept ook bredere ontwikkelingen binnen de Formule 1.

De overeenkomst betekent het vertrek van investeringsmaatschappij MSP Sports Capital en andere minderheidsaandeelhouders. Het Bahreinse staatsinvesteringsfonds Mumtalakat en het in Abu Dhabi gevestigde CYVN Holdings bezitten nu gezamenlijk 100% van McLaren Racing. Zak Brown noemt het ‘een mijlpaal’ die het team zowel sportief als zakelijk sterker maakt. “De deal is rond”, bevestigde hij tegenover Bloomberg. Doordat het eigendomsrecht van McLaren nu sterker geconcentreerd is, kan het team flexibeler en sneller handelen – zonder de vertragingen die meerdere aandeelhouders met zich meebrengen.

De timing van de transactie is veelzeggend. McLaren werd in 2024 voor het eerst in lange tijd weer constructeurskampioen en startte ook het seizoen 2025 sterk. Die prestaties hebben niet alleen de waarde van het team opgedreven, maar ook de aantrekkingskracht voor investeerders vergroot. Nu de lijnen tussen het management en de investeerders korter zijn dan ooit, verwacht McLaren slagvaardiger te kunnen opereren. Zonder externe bestuurders kan het bedrijf bovendien scherpere strategieën hanteren.

‘Formule 1 is on fire‘

De deal past in een bredere trend binnen de Formule 1, waarbij investeringsfondsen uit de Golfstaten hun positie in de sport versterken. Volgens Brown bevestigt dit dat de sport zich op een nieuw hoogtepunt bevindt. “De sport draait op volle toeren”, lichtte hij toe. “Nog niet zo lang geleden heeft Liberty Media de boel overgenomen en het kostenplafond geïntroduceerd, wat de financiële stabiliteit en het concurrentievermogen waarborgt. Daarbij hebben we honderden miljoenen fans, sponsors en partners – de sport is echt on fire. Laten we hopen dat dat nog lang zo blijft.”

Hoewel sommige analisten suggereren dat de waarderingen in de Formule 1 hun plafond hebben bereikt, is Brown het daar niet mee eens. “Als je naar sport in het algemeen kijkt, gaat alles alleen maar bergopwaarts”, aldus de Amerikaan. “Elke keer dat er een nieuwe deal wordt getekend, in welke sport dan ook, zegt iedereen: ‘O, dat is waanzin’. En dan kijk je vijf jaar later terug en zie je dat de waarde alleen maar is gestegen. Dus ook in de Formule 1 is er nog genoeg ruimte om te groeien. We hebben 24 Grands Prix, maar de vraag is veel groter.”

“Onze auto wordt gesponsord door de beste merken ter wereld – Mastercard, Google, enzovoort”, richtte Brown zich op McLaren. “Daarbij is de concurrentie geweldig. Vorig jaar hebben vier teams races gewonnen, zeven verschillende coureurs pakten meerdere zeges. Dat heb ik in mijn dertig jaar in de sport nog nooit gezien. De competitie is fantastisch, om nog maar te zwijgen over de spanning naast de baan, die wordt vastgelegd door Netflix. Ik denk dat de sport in veel opzichten nog maar net op gang is gekomen.”

