Max Verstappen heeft in de afgelopen Grands Prix opnieuw bewezen dat we hem nooit mogen uitvlakken in de titelstrijd. In rap tempo maakte hij ruim zestig punten goed op WK-leider Oscar Piastri, die nu serieus moet vrezen voor zijn eerste titel. Het verschil met Piastri en Norris bedraagt inmiddels respectievelijk 40 en 26 punten. McLaren-CEO Zak Brown neemt de dreiging van Verstappen ‘bloedserieus’ en benadrukt dat de Nederlander op de top van zijn kunnen zit.

Zak Brown heeft Verstappen nooit willen afschrijven als titelkandidaat, ook niet toen McLaren-coureurs Piastri en Norris nog een comfortabele voorsprong hadden opgebouwd. De Amerikaan denkt met enige weemoed terug aan de onrustige zomerperiode bij rivaal Red Bull, toen het team door het vertrek van teambaas Christian Horner even leek te imploderen. “De komst van Laurent Mekies heeft daar veel losgemaakt – althans, zo lijkt het als ik het van een afstandje bekijk”, zei hij tegenover De Telegraaf. “Red Bull leek volledig uit elkaar te vallen, maar inmiddels lijkt er weer vrede te zijn. Dat is voor ons natuurlijk wat minder goed nieuws”, lachte hij, al klonk er tussen de regels door ook een serieuze ondertoon.

‘Dacht dat Max naar Mercedes zou gaan’

“Ik heb lange tijd gedacht dat Max (Verstappen, red.) na dit seizoen naar Mercedes zou vertrekken, maar dat gaat dus niet gebeuren”, vervolgde Zak Brown. “Sterker nog, de laatste tijd gaat het helemaal niet meer over zijn toekomst. Dat zegt alles over de prestaties van hem én Red Bull, en over hoe goed hij in zijn vel zit. Verstappen lijkt momenteel beter dan ooit. Het zou dom zijn om hem níét bloedserieus te nemen in de titelstrijd.”

Gevraagd hoe McLaren de opmars van Verstappen wil pareren, herhaalde Zak Brown dat het team geen eerste coureur zal aanwijzen. “We hebben altijd gezegd dat we ze met elkaar laten racen, zolang dat eerlijk en met respect verloopt”, benadrukte hij. “Incidenten kun je niet altijd voorkomen in deze sport, maar het gaat erom hoe je ze daarna samen oplost. We kiezen dus niet plots voor één van de twee. Dat doen we pas als het voor één van hen mathematisch niet meer mogelijk is om kampioen te worden.”

