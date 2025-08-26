Dit weekend reist het Formule 1-circus af naar Zandvoort voor de voorlaatste editie van de Dutch GP. Het circuit is uniek op de kalender, mede dankzij de karakteristieke kombochten die de baan typeren. Op weinig andere plekken is het asfalt zó schuin als in de Nederlandse duinen. Circuitontwerper Jarno Zaffelli vertelt hoe Zandvoort zelfs een inspiratiebron vormde voor de Madring, het nieuwe stratencircuit in de Spaanse hoofdstad.

Voordat Zandvoort in 2021 terugkeerde op de Formule 1-kalender, moesten er ingrijpende aanpassingen worden gemaakt. Het asfalt werd volledig vernieuwd en de inmiddels befaamde kombochten werden geïntroduceerd. Jarno Zaffelli en zijn bedrijf Dromo waren verantwoordelijk voor deze vernieuwingen. In gesprek met De Telegraaf blikte hij trots terug op het project en legde hij uit hoe Zandvoort de nieuwe Madring heeft geïnspireerd.

‘Extreme versie van Zandvoort’

“Ik zeg dit niet alleen omdat ik nu met een Nederlander spreek”, grapte de Italiaan. “Voor ons als bedrijf was Zandvoort echt het hoogtepunt. Op veel circuits moet je compromissen sluiten en moet je je eerste ideeën en ontwerpen vaak aanpassen. In Zandvoort was dat niet het geval. Daar moesten we vooral rekening houden met milieueisen en dergelijke”, lichtte hij toe. Waar het Nederlandse circuit volgend jaar zijn – voorlopig – laatste Grand Prix organiseert, debuteert de Madring juist op de kalender. Zaffelli werd gevraagd het circuit te ontwerpen en vertelt hoe hij een extremere versie van Zandvoort voor ogen had.

“Ja, we wilden het in Madrid nog extremer aanpakken, maar dat bleek helaas niet mogelijk”, onthulde hij. “Maar het is duidelijk dat Zandvoort onze ogen heeft geopend. Ik denk dat het op een gegeven moment mogelijk zal zijn om iets steilers te ontwerpen dan wat we in Zandvoort zien, maar dat zal waarschijnlijk nog wel een paar jaar duren.”

