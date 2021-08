Met André Venema, Daan de Geus en Sjaak Willems bespreken we in Paddockpraat het afgelopen tumultueuze weekend in Hongarije, een prachtige race met onverwachte uitblinkers. En voor de zomerbreak kijken we even terug én ook vooruit op bijvoorbeeld de Grand Prix van Nederland. In september is het eindelijk zover, dan is Zandvoort hét middelpunt van de racewereld.

