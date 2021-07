Johnny Herbert greep direct in, toen luidruchtige (Nederlandse) fans na de kwalificatie het podiuminterview met polesitter Lewis Hamilton overstemden met luid boegeroep. De Brit maande tot kalmte en sportiviteit. “Ik ben verbaasd dat Nederlanders dit doen.”

Het was een opmerkelijk moment. Nadat Max Verstappen (3e) en Valtteri Bottas (2e) hun zegje bij Herbert hadden gedaan en Lewis Hamilton aanschoof voor het gebruikelijke gesprekje na de kwalificatie, klonk er vanaf de tribunes boegeroep. Nog opmerkelijker was dat Herbert het gedrag direct veroordeelde en de fans opriep te stoppen met het onsportieve gedrag.

“Zodra Lewis tevoorschijn komt, begint het boegeroep. Dat is niet des Formule 1”, meent Herbert, analist bij Sky Sports en voormalig Grand Prix-winnaar. “Ik heb geen idee waarom dit gebeurt. Ik vind het ook ongepast en onnodig. Soms”, zo zegt hij in het rennerskwartier, “begrijp ik het gedrag van sommige mensen niet.”

Wat Herbert volgens eigen zeggen verrast is dat het boegeroep vooral uit Nederlandse kelen klonk. De crash van Verstappen en Hamilton in Silverstone, de nasleep ervan in Hongarije en de verbale oorlog die maar bleef sluimeren zijn daar ongetwijfeld mede debet aan. “Het boegroep kwam voornamelijk van mensen met een oranje shirt. Daarover ben ik echt verbaasd”, zegt Herbert.

“Nederlanders zijn geweldige en gezellige mensen, waar je veel lol mee kunt maken. En dan wordt de sfeer op deze manier geruïneerd. Dit zie ik bij voetbal, maar ik heb nooit het idee gehad dat dit ook bij deze sport hoort. Ik snap de frustratie tot op zekere hoogte, omdat mensen teleurgesteld zijn dat Max niet op pole staat. Maar toon die niet op zo’n manier. Ik denk dat fans hun favoriet die waarschijnlijk een lastige dag heeft gehad, beter kunnen steunen.”

Herbert wijst wat dat betreft op de Engelse fans in Silverstone. Die floten Verstappen niet massaal uit, nadat hij na een robuust robbertje vechten Hamilton in de sprintrace had verslagen. “Dat zijn voor mij de echte motorsportfans, zoals je die overal ter wereld en natuurlijk ook in Nederland hebt. Die fan respecteert de coureurs en hun vaardigheden. Wat er in Silverstone is gebeurd was niet geweldig, maar zoiets hoort bij racen. Die dingen gebeuren. En Max kan terugslaan, ik heb nog steeds het gevoel dat hij kampioen wordt.”

“Het is”, zo vervolgt Herbert, “niet zo dat ik me schaamde voor het gedrag. Ik was meer verbaasd. Gisteren sprak ik met Olav (Mol, red). Die zei dat hij dit boegeroep of gefluit niet in Zandvoort wil horen. En als hij het wel hoort, zal hij direct op tv zeggen dat dit niet hoort. Ik hoop dat mensen snappen dat dit gewoon geen correct gedrag is. Waarom moet dit nou? Lewis is in mijn optiek geen antagonist, of arrogant. Hij gedraagt zich niet als een koning, zo van: hier ben ik, kijk mij eens… Integendeel.”