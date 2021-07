Waar zijn fans online en terplekke op de Hungaroring zich druk maakten over vermeende spelletjes van Mercedes tijdens de kwalificatie en zelfs polesitter Lewis Hamilton uitfloten en uitjoelden, was Max Verstappen de rust zelve. “We rijden al vanaf het begin van het weekend op achterstand, het is gewoon niet ons beste weekend.”

Mercedes oogt als vanouds sterk op de Hungaroring, het won de afgelopen drie edities van de Grand Prix van Hongarije. Lewis Hamilton in totaal zelfs acht en heeft met zijn pole morgen alle kans op nummer negen. Max Verstappen kon wel een vuist maken tegen Hamilton en Valtteri Bottas, echt uithalen was er niet bij op zaterdag.

“Ik reed zelfs langzamer in Q3 in vergelijking met Q2. Ik leek de grip niet te hebben, ik weet niet of dat aan de baan of de banden lag. Ik had niet dezelfde balans om echt te pushen, gezien de aard van de baan waarbij de bochten elkaar snel opvolgen is het dan lastig.” Verstappen werd in de aanloop naar zijn tweede run in Q3 ogenschijnlijk gehinderd door de twee Mercedessen voor hem. Hij haalde de finish maar net op een paar tellen en kon zijn snelle ronde aanvangen.

Trucje of geen trucje: Pole niet realistisch

Een slimmigheidje van de sluwe vos Lewis Hamilton al had het weinig uitgemaakt, denkt Verstappen. “Ik weet niet of dat het verschil heeft gemaakt, de banden waren misschien wat kouder maar ik denk niet dat we vier tienden hadden kunnen winnen. We hadden toch geen pole kunnen pakken, het is nog niet zo’n heel goed weekend tot nu toe. We lopen steeds achter, Mercedes heeft op Silverstone updates meegenomen en ze waren daar al sterk. We zullen moeten verbeteren, hier kunnnen we niet blij mee zijn.”

Foto: BSR Agency

Verstappen zal de race aanvangen op de rode band, in tegenstelling tot de Mercedessen die Q2 op mediums haalden. Verstappen zou met zijn tijd die hij op de mediums reed nipt tiende zijn geworden maar kreeg op het laatste moment het sein om zijn rondje af te maken. “Het was anders heel nipt geworden, dat hebben we voor de zekerheid gedaan. Misschien heb ik er wat aan bij de start, ik heb niet echt een longrun kunnen rijden gisteren. Maar gezien de hitte morgen zal het niet heel lang duren op de softs.”

Duidelijk is wel dat de voorgeschiedenis in Silverstone in het hoofd niet meer meespeelt bij Verstappen. Althans, als een vraag wordt ingeleid met het woord Silverstone en bocht 1, reageert Verstappen geïrriteerd. “Kunnen we hiermee stoppen. We hebben al de hele donderdag hier al die @#$$ vragen over gehad, het wordt een beetje belachelijk. We zijn racers en we vechten hard maar fair.” Naast Verstappen knikte Hamilton instemmend, streep eronder.

‘Gejoel niet correct‘

Opvallend na de kwalificatie was nog het fluitconcert en het gejoel dat Hamilton ten deel viel, de schare oranjefans pruimt hem niet al lijkt het Hamilton alleen maar te motiveren. Verstappen denkt er het zijne van: “Ik heb zelf niet meegekregen want ik was al in de garage maar correct is het niet. We zijn coureurs, we laten ons niet zo snel afleiden door dat soort dingen. Gelukkig hebben we een helm op en horen we het niet. Maar nee, dat is niet fraai. Maar we zijn professionals, we houden ons bezig met wat we op de baan moeten doen.”

Foto: BSR Agency