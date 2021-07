Lewis Hamilton mag de Grand Prix van Hongarije morgen vanaf poleposition aanvangen. In de kwalificatie was hij met een tijd van 1.15.419 zijn teamgenoot Valtteri Bottas (+0.315) en Nederlander Max Verstappen (+0.421) te snel af over de Hungaroring. De manier waarop Hamilton zijn pole veiligstelde werd echter niet door iedereen in het publiek gewaardeerd.

Hamilton was de snelste tijdens de laatste vrije training vanmiddag, maar moest in zowel Q1 als Q2 Verstappen nog voor zich dulden. Uiteindelijk viel alles in Q3 toch op zijn plek. Met zijn eerste snelle ronde nam de Brit meteen flink afstand van zijn concurrentie. In de tweede run verbeterde Verstappen wel zijn tijd, maar niet niet genoeg om de Mercedessen een frontrow lockout te ontzeggen.

“Het was een geweldige ronde”, zegt Hamilton na afloop van de kwalificatie. “Dat is te danken aan geweldig teamwork. Ook van Valtteri en de mensen in de fabriek.” Mercedes leek na de motorupgrade van Honda achter te lopen op Red Bull, maar is nu voor het tweede achtereenvolgende keer de snelste over een ronde. “We hebben zo hard gewerkt om de auto te blijven verbeteren. Het is geweldig om iedereen zo samen te zien komen.”

(Photo by Andy Hone / LAT Images)

Het is goed luisteren wanneer Hamilton aan het woord komt, want de wereldkampioen wordt behoorlijk overstemd door boegeroep vanaf de tribunes. In de outlap voor de tweede run deed Hamilton het erg rustig aan, waardoor Verstappen achter hem ternauwernood nog over de streep kwam om aan een tweede run te beginnen. Volgens het publiek een nare streek. Pérez was uiteindelijk wel te laat.

De spreekkoren lijken Hamilton weinig te doen. “Ik waardeer alle steun die ik hier krijg”, zegt hij met een knipoog naar de joelende tribune. “Het boegeroep heeft nog nooit zo goed gevoeld. Eerlijk gezegd, het geeft me energie, dus ik vind het niet erg.”

De mannen van Mercedes zijn de enigen die in Q2 hun snelste tijd op de medium band zetten. Zij moeten morgen dus op de gele wangen starten. Of het de start van de Mercedes-coureurs in gevaar brengt, weet Hamilton niet. “Iedereen start op de zachte band, behalve wij”, zegt hij. “Met de zachte band kun je vijf meter later remmen in de eerste bocht.” Hamilton wil vooral geniet van de één-twee van Mercedes. “Het is de eerste keer in een lange tijd dat we op de eerste startrij staan. Geniet er morgen van en blijf uit de zon.”