Mick Schumacher baalde flink na zijn zware crash in de derde vrije training voor de Grand Prix van Hongarije. De Duitser verloor de controle over de Haas en knalde in de bandenstapels, waarbij met name de linkerkant van de auto enorme schade opliep. Het is nog maar de vraag of hij in actie kan komen in de kwalificatie.

Met iets minder dan tien minuten te gaan in VT3 op de Hungaroring verloor Schumacher de controle over de VF-21 in de snelle bocht 11. De Duitser had daarvoor al een momentje dat hij wijd ging en al bijna de controle verloor, maar even later zou hij dus in de bandenstapels schieten in bocht 11. Hij schoot op hoge snelheid met de linkerkant van de Haas in de bandenstapels, met flinke schade aan de auto en met name aan de ophanging. De impact van 30G maakte het noodzakelijk dat de medical car op de baan kwam om te controleren of hij in orde was, wat ook het geval is.

Op de boordradio meldde Schumacher dat hij wel in orde was. Hij verontschuldigde zich bij het team. “Ik weet wat dit betekent”, zei hij, doelend op de kwalificatie die hij nu hoogstwaarschijnlijk moet overslaan. Op Twitter laat het team weten dat het ‘een race tegen de klok’ wordt om de auto gereed te maken voor de kwalificatie. “Er is zware schade aan de linkerkant van de auto van Mick”, aldus Haas.

Het team geeft zelf aan in een update dat ze de versnellingsbak verwisselen, maar dat een chassiswissel niet nodig is. “Het team werkt keihard om Mick’s auto gereed te maken voor de kwalificatie, welke in minder dan een uur is”, laten zij weten. De versnellingsbakwissel komt de Duitser wel op een gridstraf van vijf plaatsen te staan.

© BSR Agency

Teambaas Günther Steiner vertelde voor die update aan Sky F1 dat er schade lijkt te zijn aan het koelingssysteem en dat het team moest onderzoeken of een chassiswissel noodzakelijk was. Hij betwijfelde ten zeerste of Schumacher kan deelnemen aan de kwalificatie. Mogelijk moet de rookie de race dus vanaf de laatste plaats starten, al heeft het team dus nog niet opgegeven.

Het is niet de eerste keer dat Schumacher het spannend maakte voor zijn team in aanloop naar de kwalificatie. In Monaco reed hij ook al schade in de derde vrije training. Het team zette alles op alles om de auto gereed te krijgen voor de kwalificatie, maar die moest hij destijds noodgedwongen aan zich voorbij laten gaan.