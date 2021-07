Lewis Hamilton heeft de derde en laatste vrije training in Hongarije als snelste afgesloten. Met een 1:16.826 is de wereldkampioen acht honderdsten sneller dan Max Verstappen. Valtteri Bottas vervolledigt de top drie. De sessie werd tijdelijk stilgelegd na een crash van Mick Schumacher.

Ondanks de voorspelde regen straalt de zon op zaterdagochtend op de Hungaroring. Hoewel het nog steeds warm is, is de verschroeiende hitte van vrijdag niet aanwezig tijdens VT3. De talrijk aanwezige fans moeten een kwartiertje wachten alvorens de grote namen op het asfalt verschijnen. Carlos Sainz stuurt als eerste van de grote teams zijn bolide de baan op. Ter controle vermoedelijk, er hangt een nieuwe motor in de Ferrari van de Spanjaard.

Max Verstappen komt pas na twintig minuten op de baan. Op de zachte band gaat de Nederlander met zijn eerste snelle rondje naar meteen naar P1, al moet hij Valtteri Bottas enkele momenten later alweer voor zich dulden. De Fin is na de eerste lading snelle rondjes bijna een tiende sneller.

Met nog een kwartier op de klok willen de coureurs aan hun kwalificatiesimulatie beginnen. Mick Schumacher stuurt die plannen echter in de war, want de Duitser parkeert zijn Haas in de bandenstapel bij het uitkomen van bocht 11 met een rode vlag als gevolg. Een stevige klap voor de Schumacher, die met de medical car wordt meegenomen ter controle.

Met nog tien minuten op de klok wordt de baan weer vrijgegeven. In de drukte in de pitstraat raken Lance Stroll en Antonio Giovinazzi elkaar, waarna we eindelijk de snelle rondjes te zien krijgen. Het is Hamilton die de snelste tijd klokt. Met een 1:16.826 is de wereldkampioen nipt sneller dan Verstappen (+0.088). Bottas maakt een fout in zijn laatste snelle run en kan zijn tijd niet verbeteren, Sergio Pérez is een seconde trager dan zijn teamgenoot en raakt niet verder dan P7.

