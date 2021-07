In Paddockpraat op vrijdag bespreekt Sjaak Willems zoals altijd met onze verslaggever ter plaatse André Venema de ontwikkelingen van de afgelopen dagen in Boedapest. Hoofdonderwerp is natuurlijk nog het incident tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen in Silverstone. Nog één keer hebben we het vooral over de nasleep ervan, de toon die daarmee gepaard ging en over hoe het de sport Formule 1 publicitair geen goed heeft gedaan.

