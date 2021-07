Goed nieuws voor Max Verstappen en Red Bull: de Nederlander kan zijn ‘Silverstone-motor’ gewoon gebruiken, zo bevestigt motorleverancier Honda.

Niet alleen Verstappen kreeg op Silverstone een flinke klap – van liefst 51g – te verduren na zijn botsing met Lewis Hamilton, de Honda-motor achterin zijn Red Bull kreeg dat ook. Honda heeft de motor daarna gecheckt op de fabriek in Japan en waar toegestaan opgelapt.

Ondanks dat Honda er wel vertrouwen in had, moest de motor nog wel in de praktijk getest worden. Dat deed Verstappen dan ook op de vrijdag in Hongarije. De ‘Silverstone-motor’ heeft de twee trainingen daarbij goed doorstaan. “We hebben kunnen controleren dat de motor normaal functioneert”, vertelt Honda’s Toyoharu Tanabe.

Verstappen reed in de eerste vrije training naar de snelste tijd met de opgelapte Honda achterin zijn Red Bull. In de tweede training eindigde de Nederlander als derde, op meer dan twee tienden van het Mercedes-duo. Verstappen vertelde daarna dat Red Bull nog wat werk te doen heeft, maar heeft er vertrouwen in dat het wel goed komt.

