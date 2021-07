Max Verstappen rijdt vrijdag op de Hungaroring met de Honda-motor waar hij ook zijn crash op Silverstone mee doormaakte. Dit om te zien of deze nog bruikbaar is na zijn harde klap op de Britse baan. De motor van Verstappen is tussendoor overigens nog wel door Honda onder handen genomen.

Dat bevestigt de Japanse fabrikant volgens The-Race. De motor waar Verstappen op Silverstone zijn crash mee had na zijn botsing met Lewis Hamilton, is terug geweest bij Honda’s motorafdeling in Sakura, Japan. Daar is deze ‘uitvoerig gecheckt’ en zijn, binnen het reglement, enkele onderdelen vervangen.

“We gaan de vrijdag gebruiken om de motor op het circuit te testen”, meldt Honda vooruitblikkend op het raceweekend in Hongarije. “Daarna zouden we een duidelijker beeld moeten hebben of deze motor nog gebruikt kan worden in de races.”

Motoronderdelen

Dat Honda de motor van Verstappen niet gewoon nu al vervangt, komt omdat er per coureur een maximaal aantal motoronderdelen per seizoen gebruikt mag worden. Zijn er meer nodig, dan volgen er gridstraffen. Verstappen hoeft daar nu in principe nog niet voor te vrezen. Met nog twaalf races te gaan kan dit later in het jaar wél een factor zijn.

