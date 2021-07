Red Bull heeft volgens Max Verstappen nog wel wat werk te doen in Hongarije, maar de Nederlander heeft er alle vertrouwen in dat het team er wel komt met de setup. “We hebben veel dingen uitgeprobeerd.”

De eerste en tweede vrije training op de Hungaroring stonden dus in het teken van het werken aan de setup, vertelt Verstappen Sky Sports F1. Verstappen sloot de eerste training in elk geval als snelste af. In de tweede sessie eindigde hij als derde, op meer dan twee tienden van het Mercedes-duo.

Lees ook: VT2: Mercedes heeft zaakjes voor elkaar, Verstappen nog lang niet tevreden

“We moeten nog wat aanpassingen maken”, vertelt Verstappen na afloop. “We moeten ook goed kijken naar wat wel werkt en wat niet.” Wat het allemaal wat lastiger maakte, was de hitte in Hongarije. “De baan was erg warm. Dat maakte het niet makkelijk. We moeten het dus maar zien.”

Volgens Verstappen heeft Red Bull ‘het nodige om te bestuderen, maar niks schokkends’. “We komen er wel”, stelt de Nederlander. Verstappen liet in VT2 over de boordradio weten de nodige last te hebben van onderstuur. Bij Mercedes gaat de vlag overigens ook nog niet uit. Lewis Hamilton was ook niet helemaal happy met de balans van zijn auto.

Lees ook: VT1: Verstappen begint weekend met snelste tijd op de Hungaroring