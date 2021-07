Max Verstappen heeft de eerste vrije training in Hongarije met een tijd van 1:17.555 als snelste afgesloten. De leider van het wereldkampioenschap reed veel rondjes op de harde band, maar had aan een snelle ronde op de softs genoeg om Valtteri Bottas (+0.061) achter zich te houden. Lewis Hamilton werd derde op 0.167 seconden.

Robert Kubica mag de eerste vrije training instappen in de Alfa Romeo van Kimi Räikkönen. Dat is niet de enige wissel, want in het verslag van de training wordt vandaag verzorgd door Jack Plooij, die een keer invalt voor de zieke Rick Winkelman.

Vanaf de start van de training is het gelijk druk op de baan. Uiteindelijk is het Kubica die de eerste tijd op het scorebord zet, maar zijn 1.25 is verre van representatief. De 1.19.2 die Verstappen vijf minuten later klokt op de harde band is dat al veel meer.

Lees ook: ‘SCHUMACHER’: Nieuwe film over de Duitse zevenvoudig wereldkampioen

Bottas is de eerste coureur die een rondje waagt op de zachte band en is direct bijna anderhalve seconde sneller dan de tijd van Verstappen. Hamilton komt vervolgens ruim drie tienden tekort op zijn teamgenoot en vraagt zijn team om zijn voorvleugel wat agressiever af te stellen. Dat helpt iets, want hij verkleint het verschil tot een tiende. Red Bull besluit ondertussen op de harde band te blijven oefenen.

Na een kwartier gaat de ervaren Fernando Alonso als eerste in de fout. De kersverse veertiger gaat met 255 km/h achterstevoren, maar gelukkig is er niemand in de buurt. Hij vervolgt zijn weg naar de pitstraat voor een nieuwe, hoog nodige, set banden. Ook Yuki Tsunoda zoekt op de harde band naar grip en spint een keer in de rondte.

(Photo by Charles Coates / LAT Images)

Twintig minuten voor tijd is Tsunoda zijn AlphaTauri helemaal kwijt. Bij het aanremmen voor bocht 4 gaat hij achterstevoren en schuift hij de muur in. De sessie wordt stilgelegd met een code rood, maar na vijf minuten staat de auto veilig achter de vangrail en kunnen de negentien overgebleven coureurs hun training afmaken.

Lees ook: Stewards zetten streep onder Hamilton vs. Verstappen: ‘Geen nieuwe info Red Bull’

Dat is ook het moment dat Verstappen voor het eerst de zachtste band onder zijn RB16B laat schroeven. In zijn eerste poging snoept hij 61 duizendsten van de tijd van Bottas af. Die tijd verbetert Verstappen vervolgens niet meer, want de Nederlander sluit zijn training af in de pitstraat. Zijn teamgenoot Sergio Pérez, die gisteren aangaf niet tevreden te zijn met zijn resultaten tot op heden, sluit de training af als achtste.