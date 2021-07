Vanaf 15 september verschijnt op de online streamingsdienst Netflix een nieuwe film over Michael Schumacher. De documentaire zou een uniek inkijkje moeten geven in het leven van de legendarische autocoureur. Extra speciaal is dat de familie van Schumacher de film steunt.

Over de huidige toestand van Schumacher is zijn familie erg stil. Er komt nauwelijks nieuws naar buiten over het welzijn van de Duitse wereldkampioen die in 2013 in een skiongeluk ernstig hersenletsel opliep. Zoon Mick, nu actief in de Formule 1, wil ook niet ingaan op vragen over zijn vader.

Lees ook: Mercedes haalt uit naar Red Bull: ‘Hopelijk klaar met aanval op Hamiltons reputatie’

Het is daarom dan ook extra bijzonder dat de film op Netflix wordt gesteund door de familie Schumacher. Hoewel Schumacher eerder al schitterde op het witte doek in Michael Schumacher: The Red Baron, is SCHUMCHER de eerste keer dat zijn familie meewerkt aan een cinematografisch verhaal over de wereldkampioen.

Michael Schumacher, Ferrari F1, Grand Prix San Marino, Imola 1998

“SCHUMACHER toont zeldzame interviews en voorheen niet bekendgemaakte archiefbeelden en schetst een zeer gevoelig, maar kritisch portret van de zevenvoudig wereldkampioen” schrijft producent B14 Film op hun site. “Aan het hart van Michaels verhaal staan zijn ouders, zijn kinderen en Corinna Schumacher, zijn grootste steun en de liefde van zijn leven. Ze zijn nu klaar om zijn verhaal te vertellen…” De film is geschreven en geregisseerd door Hanns-Bruno Kammertöns, Vanessa Nöcker en Michael Wech.